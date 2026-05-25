Tobias Raschl's Preußen-Aus: Frust und Frustration nach sieben Einsätzen und 234 Minuten

Tobias Raschl, einst einer der größten Talente des Bundesligisten FC Schalke 04, hat seine Karriere bei Borussia Dortmund beendet. In Münster war er jedoch nicht erfolgreich und musste nach nur sieben Einsätzen und 234 Minuten Spielzeit bereits ab 30. Juni wieder vertragslos gehen. Raschl war in der Hoffnung, sich in der Rückrunde für Eigenwerbung zu nutzen, bei den Königsblauen verpflichtet worden. Seine Karriere könnte jedoch in ein anderes Bundesland gehen.

Das ging viel zu fix. Raschls rasches Preußen - Aus ! Sollte Tobias Raschl (26) irgendwann einmal ein Buch über seine Profi-Karriere schreiben, dürfte das Kapitel Münster nicht mehr als eine Handvoll Zeilen betragen.

Kaum da, schon wieder weg. Ohne eine echte Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Am 1. Februar war der zentrale Mittelfeldspieler als "Soforthilfe im Kampf" gegen den drohenden Zweitliga-Abstieg aus Kaiserslautern verpflichtet worden.

Für ihn selbst zugleich die große Chance, sich nach mageren Monaten "uff de Betze" wieder ins Rampenlicht zu spielen. Ausgerechnet gegen Ex-Klub Kaiserslautern zog sich Tobias Raschl eine Sprunggelenksverletzung zu, die eine vierwöchige Zwangspause bedeutete. Knapp drei Wochen später zog er sich – ausgerechnet beim Heim-2:3 gegen die "Roten Teufel" – eine Sprunggelenksverletzung zu. Einen ganzen Monat Zwangspause.

Als er wieder fit war, hatten die "Schwarz-Weiß-Grünen" den Trainer gewechselt. Alexander Ende (46), der sich für Raschl starkgemacht hatte, musste wegen Erfolgslosigkeit die Koffer packen. Für ihn kam Alois Schwartz (59), in dessen Planungen und eher defensiver Spielweise der gebürtige Düsseldorfer keine große Rolle mehr einnahm. Bedeutet unter dem Strich: Sieben Einsätze für die Preußen, davon sechs kurze.

Bei einer Gesamtspielzeit von 234 Minuten. Kein Tor, keine Vorlage – aber viel Frust. Ganz bewusst hatte sich Raschl (Marktwert: 500.000 Euro) im Winter dazu entschieden, nur ein Arbeitspapier bis Saisonende zu unterschreiben. In der – letztlich unerfüllten – Hoffnung, die Rückrunde im "Adler-Trikot" für Eigenwerbung nutzen zu können.

Somit ist er ab 30. Juni wieder vertragslos. Und nun? Der frühere A-Junioren-Meister mit Borussia Dortmund hat seine Zelte in Münster schon längst wieder abgebrochen.

Gespräche zwischen Spieler und Verein bezüglich einer Weiterbeschäftigung soll's nach BILD-Informationen erst gar nicht gegeben haben. Mit einem Engagement in der 3. Liga hätte sich Raschl ohnehin nur schwer anfreunden können. Durchaus denkbar sogar, dass es ihn ins benachbarte Ausland zieht.

Was bleibt bei ihm von Münster hängen? Dass der Teamgeist intakt war und sich die Mannschaft nie aufgegeben hat. Obwohl es in den letzten 20 Liga-Spielen nur einen mickrigen Sieg gab. Das allein reicht – wie eingangs schon beschrieben – lediglich für einige wenige Sätze in seinen sportlichen Memoiren.

Die sich aber künftig durchaus noch mit einigen Erfolgen füllen können. Denn kicken kann er ganz sicher. Auch wenn der rasche Raschl das bei den Preußen leider nie wirklich zeigen durfte..





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Tobias Raschl Preußen Aus Sprunggelenksverletzung Zwangspause Engagement 3. Liga Bundesliga Teamgeist

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