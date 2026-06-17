Tobias Schmidt erzielt Silber im Kraftdreikampf bei den Special Olympics

Der Berliner zeigte sich zufrieden mit seinem Ergebnis, obwohl er Gold gewinnen wollte. Er deutete eine Verbeugung vor den 200 Zuschauern an, nachdem er 170 Kilogramm im Kreuzheben geschafft hatte.

Tobias Schmidt hat bei den Special Olympics in der Saarbrücker Congresshalle einen überzeugenden Silber rang im Kraftdreikampf erzielt. Der 41-jährige Berliner zeigte sich zufrieden mit seinem Ergebnis, obwohl er Gold gewinnen wollte.

Er deutete eine Verbeugung vor den 200 Zuschauern an, nachdem er 170 Kilogramm im Kreuzheben geschafft hatte. Davor hatte er bereits eine Kniebeuge mit 110 Kilogramm auf den Schultern gemeistert und 120 Kilogramm beim Bankdrücken gestemmt. Die Medaille will Schmidt ein bisschen feiern, da er und die anderen acht Kraftdreikämpfer des Wettbewerbs eine gute Leistung erzielt haben. Einige der Athleten haben ihre Grenzen überschritten und ihre Bestleistungen erzielt.

So wie Modestas Krasauskas, der beim Kreuzheben das Tageshöchstgewicht von 200 Kilogramm stemmte und am Ende Gold gewann. Markus Protte von der SG Handicap Nördlingen hat trotzdem Silber in seiner Gewichtsklasse gewonnen, nachdem ihm die Hantel bei 72,5 Kilogramm Bankdrücken fast auf die Brust knallte. Lukas Schütterle vom Athleten-Club Oppenau (Baden-Württemberg) gewann Gold im Kraftdreikampf, nachdem er nach seinem gültigen Versuch mit 77,5 Kilogramm Bankdrücken Standing Ovations kriegte.

Thibaut Langenberger, sein Teamkollege, feierte nach jedem erfolgreichen Versuch beide Arme in die Höhe reißt und sich vom Publikum feiern lässt





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