Tobias Schwecht gewinnt 400.000 Euro bei Triton-Ausgabe

Deutscher Pokerspieler siegt bei 30.000 Dollar NLH/PLO-Event und schraubt Gewinne auf über 4 Mio. Euro hoch

In Montenegro nähert sich langsam das Ende, aber vorher zeigt ein deutscher Poker spieler sein Können an den Tischen. Tobias Schwecht gewinnt das 30.000 Dollar NLH/PLO-Event und kassiert dafür rund 400.000 Euro.

Allerdings war es am Ende ein richtiger Zittersieg. Richtig brisant ging es in der letzten Hand zu. Gespielt wurde Pot-Limit-Omaha. Vier Karten lagen bereits in der Mitte.

Sein Gegner im Heads-up, Russen-Zocker Anatoly Zlotnikov, hielt einen Achter-Drilling und einen Buben-Flush-Draw. Schwecht hatte die Dame getroffen und gleichzeitig den Damen-Flush-Draw. Es musste die letzte Karte entscheiden – und für beide kam der Flush mit der Herz-Zehn an. Nach kurzer Bedenkzeit stellte Schwecht seine Chips in die Mitte.

Zlotnikov überlegte und zögerte mit der Entscheidung. Ahnte er schon, dass er die schlechtere Hand hält? Scheinbar nicht, er ging mit. Der Sieg für den Deutschen und gleichzeitig der 1.

Triton-Titel für Schwecht. Den hat er sich auch richtig verdient. Erst im März konnte er auf der Poker-Plattform GGPoker das prestigeträchtige 10.300 Dollar GGMillions-Event gewinnen. Jetzt sein wahrscheinlich größter Live-Erfolg in seiner Karriere.

Mit dem Sieg schraubt er seine Gewinne auf über 4 Mio. Euro hoch. Aber nicht nur für Schwecht war diese Triton-Ausgabe von Erfolg gekrönt. Deutschland konnte gleich vier Titel mit nach Hause bringen.

Neben Schwecht konnten auch die Top-Stars Fedor Holz, Christoph Vogelsang und Christopher Nguyen eine der begehrten High-Roller-Trophäen abräumen. Das gab es in der Historie noch nie. Jetzt geht es aber ab nach Las Vegas. Am Dienstagabend startet in der Zocker-Metropole die World Series of Poker.

Zwei Monate wird in der Wüste Nevadas bei dem größten Poker-Spektakel der Welt gezockt





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