Tobias Strobl unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim VfL und soll die Wolfsburger zurück in die Bundesliga führen. Er wird aufgrund seiner innovativen Ideen, seiner Spielweise und seines Fachwissens mit Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann verglichen.

Tobias Strobl soll die Wolfsburger zurück in die Bundesliga führen. Der 38-jährige Trainer unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag beim VfL. Strobl erarbeitete sich in der vergangenen Drittliga-Saison einen hervorragenden Ruf und gilt als eines der größten Trainertalente in Deutschland.

Er wird aufgrund seiner innovativen Ideen, seiner Spielweise und seines Fachwissens mit Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann verglichen. Strobl sagt zum Vergleich mit den Trainer-Promis: "Der erste Impuls ist schon: Boah, geil! Das heißt ja, dass du irgendwie was richtig gemacht hast. Aber der zweite Impuls ist: Nein!

Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann sind meilenweit weg. Natürlich strebt man danach. Aber ich will meine beste Version sein.

" Sein Vorgänger und Boss Dieter Hecking sagt zum Vergleich: "Ich habe schon gehört, dass er der neue Nagelsmann oder neue Klopp sein soll. Davon halte ich überhaupt nichts.

" Strobl verbindet etwas mit Klopp, da sie sich in Liverpool kennengelernt haben. "Das war schon cool", verrät Strobl. "Das war beim Sommerkick, mit Grillen und einem Abschluss. Ich weiß noch, da stand ich dann mit drei anderen Leuten.

Und dann kam Jürgen Klopp. Er kam dann immer näher und ich habe nach links, nach rechts und wieder hingeschaut. Dann stand er da mit seinem Lachen und der, den du aus dem Fernseher kennst, war auf einmal neben dir. Dann haben wir miteinander gesprochen.

Er hat schon so eine Gabe, sehr schnell zu dir Zugriff zu bekommen. Ich habe mich sofort wohlgefühlt. Es waren gute Gespräche und er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

" Jetzt geht es nur noch um die Ablöse (etwa 1 bis 1,5 Mio. Euro). Hecking sagt zum wahrscheinlichen Glatzel-Transfer: "Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen - wie bei den drei Affen.

" Die Wolfsburger hoffen auf den Erfolg von Strobl und wollen wieder in die Bundesliga zurückkehren. Der Weg dahin wird jedoch nicht leicht sein. Strobl muss sich und seine Mannschaft auf die Herausforderungen der Bundesliga vorbereiten. Er muss die richtigen Entscheidungen treffen und die Spieler motivieren, um den Erfolg zu erzielen.

Die Wolfsburger werden auf ihn zählen, um wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Strobl ist sich bewusst, dass er eine große Verantwortung trägt und wird sich um jeden Punkt kümmern, um den Erfolg zu erzielen. Er wird sich mit seiner Mannschaft abstimmen und gemeinsam nach dem Erfolg streben. Die Wolfsburger hoffen auf den Erfolg von Strobl und wollen wieder in die Bundesliga zurückkehren.

Der Weg dahin wird jedoch nicht leicht sein. Strobl muss sich und seine Mannschaft auf die Herausforderungen der Bundesliga vorbereiten. Er muss die richtigen Entscheidungen treffen und die Spieler motivieren, um den Erfolg zu erzielen. Die Wolfsburger werden auf ihn zählen, um wieder in die Bundesliga zurückzukehren.

Strobl ist sich bewusst, dass er eine große Verantwortung trägt und wird sich um jeden Punkt kümmern, um den Erfolg zu erzielen. Er wird sich mit seiner Mannschaft abstimmen und gemeinsam nach dem Erfolg streben





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