Tobias Walkenhorst und Valentin Spohn: Milliardenbetrug zerstört Karriere

CDU-Politiker Walkenhorst und Handballer Spohn: Milliardenbetrug mit Photovoltaik-Anlagen. 130.000 Euro Schulden, Rücktritt, Strafverfahren. Mehr zum Fall.

Der ehemalige Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Bad Oeynhausen, Tobias Walkenhorst, ist wegen schwerer finanzieller Verfehlungen und betrügerischer Machenschaften in die Kritik geraten. Der 39-jährige Politiker hat seine politische Laufbahn selbst zerstört, nachdem ihm vorgeworfen wird, Investoren durch falsche Versprechungen um hohe Summen gebracht zu haben. Der Fall, der nun vor Gericht stehen wird, verbindet kriminelle Energie mit dem Missbrauch von Bekanntschaften und übermäßiger Gutgläubigkeit der Opfer. Der Schaden beläuft sich auf mindestens siebenstellige Beträge.

Die Rolle des Handballers Valentin Spohn im Betrugsfall

Valentin Spohn, der aktuelle Spieler von Al-Qurain SC in Kuwait, ist eines der prominentesten Opfer des Skandals. Der 29-jährige Handballer schuldet Walkenhorst nach eigenen Angaben rund 130.000 Euro. Die Bekanntschaft entstand zwischen 2018 und 2022, als Spohn beim TuS N-Lübbecke unter Vertrag stand und im Lübbecker VIP-Raum auf den Politiker traf. Es handelte sich um eine flüchtige Begegnung, die im Austausch von Mobilnummern endete. Vier Jahre lang gab es keinen Kontakt, bis Walkenhorst im April 2026 wieder auf Spohn zukam. Er bot ihm eine Investitionsmöglichkeit an, die mit einem Deal der Stadt Bad Oeynhausen verbunden sein sollte.

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Investitionen in Photovoltaik und E-Auto-Ladeinfrastruktur

Walkenhorst lockte Spohn und weitere Personen mit horrenden Renditeversprechen für Investitionen in die Ladeinfrastruktur und Photovoltaikanlagen. Er gab vor, als CDU-Ratsvorsitzender einen Deal über die Stadt Bad Oeynhausen erhalten zu haben, der Aufladestationen für Elektrofahrzeuge betraf. Spohn sollte als Zwischen-Investor fungieren. Dies erwies sich als folgenschwerer Fehler, da er als CDU-Politiker dem Rat vertraute. Die Summen stiegen schnell an, doch die versprochenen Rückzahlungen blieben aus. Spohn bezeichnet die Situation als kriminell und merkt an, dass die Staatsanwaltschaft derzeit ermittelt. Er schätzt den Fall als massiv ein, da viele Lügen im Spiel waren.

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Körperliche Folgen und rechtliche Schritte der Opfer

Als dem Profi das Ausmaß der Betrugsmaschen klar wurde, reagierten seine Psyche und sein Körper mit starken Symptomen. Spohn berichtete, dass sich sein Hautbild veränderte und er unter Ausschlag litt. Er zählt sich selbst zu den jüngsten Opfern, vermutet aber, dass andere Betroffene höhere finanzielle Schäden erlitten haben. Seine Hoffnung, das Geld jemals vollständig zurückzuerhalten, ist gering, er rechnet nicht damit, hofft aber noch. Seitdem kümmert sich der Anwalt von Spohn um die rechtlichen Schritte im Fall. Der Handballer bleibt optimistisch bezüglich seiner Zukunft, da er erst 29 Jahre alt ist und noch die Zeit habe, das verlorene Geld wieder zu verdienen. Er betonte jedoch, dass ihn der Vorfall noch schlimmer hätte treffen können.

Ende der politischen Karriere und öffentliche Reaktionen

Der Skandal hat die politische Karriere von Tobias Walkenhorst abrupt beendet. Am 14. Juni 2026 erklärte er den Verzicht auf sein Ratsmandat der Stadt Bad Oeynhausen. Der 39-Jährige hatte zuvor am 14. Juni 2026 sein Mandat niederlegen lassen. Zuvor war er auch als Teilnehmer der RTL-Show Wer wird Millionär? bekannt, wo er am 14. Juni 2026 32.000 Euro gewann. Die regelmäßigen Berichte des Mindener Tageblatts seit Juli hatten den Fall ans Licht gebracht. Jetzt wird die Justiz über die weiteren Schritte entscheiden. Die Opfer hoffen auf Gerechtigkeit, während die Stadt Bad Oeynhausen mit den Auswirkungen des Skandals umgeht. Der Fall dient als warnendes Beispiel für die Gefahr, Politikern blind zu vertrauen.