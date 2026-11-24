Alexandra Stanic, 35, hat bosnische Wurzeln und lernt schon als Kind im Gasthaus ihrer Eltern, was sie tun muss, um dazuzugehören. In 'Ausländergöre' erzählt sie von Wut und der Kraft, die in Frauen steckt, wenn sie aufhören, sich zu rechtfertigen.

24.11.2026, 18:00Alexandra Stanic, 35, hat bosnische Wurzeln und lernt schon als Kind im Gasthaus ihrer Eltern, was sie tun muss, um dazuzugehören. Sie ist in Österreich geboren, spricht geschliffener Deutsch als viele und wird Autorin.

Sie lebt offen queer in Wien. Ihr erstes Buch"Ausländergöre" erzählt von Grenzen, von Wut und von der Kraft, die in Frauen steckt, wenn sie aufhören, sich zu rechtfertigen. BRIGITTE: Du bist als Kind bosnischer Eltern in Österreich geboren. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass du nicht dazugehören sollst?

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Alexandra Stanic: Ich war zwölf Jahre alt, und ein Stammgast meiner Eltern sagte, dass ich immer Ausländerin sein werde, egal wie gut mein Deutsch ist. Das hat etwas mit mir gemacht. Ich habe mindestens ein Buch pro Woche gelesen. Und dann kommt jemand und sagt, das ist völlig egal.

Wofür die ganze Mühe? Im Wirtshaus sind die Menschen ehrlich. Diese Erfahrung hat mich früh kapieren lassen, wer sich anpassen muss und wer einfach da sein darf. Ich glaube, niemand kennt Österreichs Seele besser als Ausländerkinder, die im Wirtshaus hinter einer Theke aufwachsen.

Du sagst, eine migrantische Frau aus der Arbeiterklasse kann es sich nicht leisten, bescheiden zu sein. Warum denkst du das? Meine Mutter hat mich da geprägt. Sie ist furchtlos mit 17 in ein Land gekommen, in das sie nie wollte.

Österreich brauchte Arbeitskräfte. Und diese Arbeitskräfte durften weder Deutschkurse noch Integrationsangebote nutzen. Man wollte, dass sie unsichtbar die Städte aufbauen und dann wieder nach Ex-Jugoslawien abziehen. Aber sie sind geblieben.

Meine Mutter war am Anfang Tellerwäscherin, ganz hinten in der Küche. Mein Vater ein klassischer Gastarbeiter in der Fabrik. Beide hatten Vollzeitjobs, als sie unser Gasthaus übernahmen. Sie sind um 4 Uhr morgens aufgestanden, haben bis halb vier Uhr gearbeitet, und dann begann die Abendschicht im Gasthaus.

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Mein Vater hat Logistik und Steuern gemacht, obwohl er nur vier Jahre in der Schule war. Meine Eltern sind die lebensklügsten Menschen, die ich kenne. Sie hätten alles werden können. Alexandra Stanić ist Journalistin, Autorin und Content-Creatorin.

In ihren Texten schreibt sie zu Migration, Feminismus, Querness und sozialer Gerechtigkeit. Dabei berichtet sie aus eigener Erfahrung als queere Tochter bosnischer Einwanderer.

„Ausländergöre“ ist ihr erstes Sachbuch. Sie lebt und arbeitet in Wien. So weit sind wir noch lange nicht. Meine Lehrerin wollte mich zum Beispiel nicht ins Gymnasium schicken, sondern in die Hauptschule.

Meine österreichische Freundin kam automatisch ins Gymnasium. Nach zwei Jahren saß sie weinend bei mir, und ich habe ihr erklärt, wie man deutsche Grammatik versteht. Ich hatte die Warnung meiner Grundschullehrerin angenommen, dass ich nicht gut genug fürs Gymnasium bin. Aber diese Freundin war es in den Augen dieser Lehrerin schon.

Und es stimmte einfach nicht. Auf jeden Fall. Die anderen waren mein Spiegel. Ich hatte eine Freundin.

Sie war fröhlich, frech und fordernd, und ich habe das geliebt. Von einem Tag auf den anderen hörte sie auf, mit mir zu sprechen. Im Bus grüßte sie nicht mal mehr. Ich dachte jahrelang, es liegt an mir.

Irgendwann später erzählte mir ihre ältere Schwester beschwipst in einer Bar, dass die Mutter gesagt hatte: 'Mit dem Ausländerkind darfst du nicht mehr spielen.

' Das hat nachhaltig an meinem Selbstwert gekratzt. Mir wurde sehr früh mein kindlicher Blick auf die Welt genommen. Migrantische Kinder werden schneller erwachsen, weil wir übersetzen: im Krankenhaus, beim Amt. Wir sehen, wie unsere Eltern von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen werden, weil sie nur gebrochen Deutsch sprechen.

Ich habe meiner Familie alles zu verdanken. Meine Eltern haben mich zu einer mündigen, selbstbewussten Frau erzogen. Mir hat es nie an Liebe, Essen und Wärme gefehlt. Mein Vater hat mich zu einer Feministin gemacht, ohne das Wort jemals selbst zu sagen.

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Er ist Gewerkschafter und hat mich so politisiert, dass ich zum Schluss sogar ihm widersprochen habe. Ich habe eine reservierte Einstellung zu dem Wort. Rechte und Konservative haben es gekapert. Heimat ist nichts, was man geografisch festlegen kann.

Als Kind mit Migrationsgeschichte fühle ich diese Zerrissenheit, diese Frage der Identität, die sich nie ganz lösen wird. Zuhause fühle ich mich da, wo ich Solidarität empfinde, für marginalisierte Menschen, für Menschen, die aus verschiedenen Gründen kämpfen. Da gehöre ich hin. Deshalb kann ich mich auf einer Demo, wo ich niemanden kenne, genauso zu Hause fühlen wie bei meinen besten Freundinnen.

Wir wünschen uns das gute Leben für alle, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Kontostand oder Sexualität. Du hast auf deinem Lebensweg bisher immer wieder Wände eingerissen, als Bosnierin, als lesbische Frau, als queere Person. Was würdest du Mädchen sagen, die an ähnlichen Grenzen stehen? Dass sie sich vertrauen sollen.

Es braucht viel mehr wütende Frauen in der Öffentlichkeit. Ich wünsche mir, dass wir laut sagen: ‚Bei diesen Regeln, die mir schaden und die ich nie festgelegt habe, mache ich nicht mehr mit.

' Mehr Stimme, mehr Wut, das würde ich jungen Frauen wünschen. Absolut, denn nicht Wut kostet Energie, sondern die Machtlosigkeit. Ich finde nicht, dass Wut etwas Destruktives ist. Zerstörerisch sind die die Strukturen, in denen wir leben.

Warum ist in Österreich jede fünfte alleinlebende Frau im Alter von Armut betroffen? Wie kann es sein, dass jede dritte Gewalt erfährt? Und dann bin ich die radikale, wütende Feministin? Die bin ich dann gern!

Früher habe ich auf Panels und in TV-Sendungen auch mit FPÖ-Politikern diskutiert. Das mache ich nicht mehr. Wie komme ich dazu? Diese Männer sprechen mir als lesbischer Ausländerin die Existenz ab.

Das ist keine Basis. Ich bin bereit für eine Diskussion über Demokratie, aber nicht dafür, mich mit jemandem an den Tisch zu setzen, der diese Demokratie mit seiner Einstellung aushebelt.

"Ausländergöre – Über die schmerzhafte Erfahrung, nie dazuzugehören" von Alexandra Stanić: 18 €, Penguin. Wir müssen so früh wie möglich ansetzen: gleich im Kindergarten und in den ersten Schuljahren. Integrationsbotschafterinnen, die in Schulen gehen, bringen tausendmal mehr, als mit einem Rechtsextremen zu diskutieren. Eine Freundin von mir, eine trans Frau, geht regelmäßig in Schulen und klärt auf.

Das hat Impact. Dass wir begreifen, dass wir mehr gemeinsam haben, als wir auf den ersten Blick sehen. Ein pensionierter Maurer an der Armutsgrenze und eine alleinerziehende Mutter, die aus Syrien geflüchtet ist, haben viel mehr Ähnlichkeit, als man denken könnte, etwa die Sorge, ob sie ihre Miete bezahlen können. Ich will meine Mitmenschen so behandeln, wie ich meine Eltern behandeln würde. Wenn das alle täten, was hätten wir für eine Welt.