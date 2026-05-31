Tochter hört Mutter am Telefon sterben nach folgenschwerem Betrug

Eine 80-jährige Frau aus Hamburg-Rahlstedt fällt auf falsche Polizisten herein und legt Schmuck und 100.000 Euro vor die Tür. Bei der telefonischen Benachrichtigung ihrer Tochter erleidet sie einen Herzinfarkt und stirbt. Die Ermittlungen wurden eingestellt, doch die Tochter kämpft für Aufklärung und warnt andere Senioren.

Sie erzählte mir, was passiert ist, ich beruhigte sie, sagte, dass wir das alles wieder hinkriegen würden. Dann hörte ich ihre letzten Worte und ein Japsen.

Was Bettina B. (58) in dieser Nacht erlebte, ist kaum in Worte zu fassen: Sie hörte, wie ihre Mutter am Telefon stirbt. Ursula W. (80) war kurz zuvor auf Betrüger hereingefallen, die sich als Polizisten ausgegeben hatten. Die Täter hatten der Rentnerin aus dem Stadtteil Rahlstedt weisgemacht, eine Einbrecherbande habe es auf sie abgesehen. Sie solle Schmuck und Bargeld vor die Haustür legen - ein Polizist werde alles sicherstellen.

Ursula W. glaubte ihnen. Den gesamten Familienschmuck und 100.000 Euro Bargeld legte sie vor die Tür. Als sie ihrer Tochter kurz nach halb zwölf nachts davon berichtete, war alles längst weg - und die Aufregung zu viel für ihr Herz. Ursula W. mit ihrem Ehemann und Tochter Bettina B. bei einem Ausflug an die Landungsbrücken in Hamburg im Jahr 2023 und fuhr zu ihren Eltern.

Auf der Fahrt habe ich einen Weinkrampf bekommen. Ich habe es so stark plötzlich gespürt, dass Muttern tot ist. Rettungskräfte versuchten noch, Ursula W. zu reanimieren. Vergeblich.

Die Ermittlungen inzwischen eingestellt, weil kein Täter gefasst wurde. Sprecherin Melina Traumann: Die Ermittlungen könnten jederzeit wieder aufgenommen werden, sobald sich ein neuer Ansatz ergebe. Die Tochter lässt das nicht los. Ihrem Vater geht es sehr schlecht.

Bettina B. will mit ihrer Geschichte andere Senioren warnen - und kämpft dafür, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen: Das kann doch nicht sein. Die Behörden müssen doch versuchen, an die Täter und Hintermänner heranzukommen, sonst werden doch immer mehr Senioren ihre Opfer





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