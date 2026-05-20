"Tochter Jana wirft Ex-Liarzt des Vaters Vorwürfe an. "Luque" sagte Familie dazu zu pflegen Maradona zu Hause

"Die Tochter Jana hat vor Gericht schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Leiarzt ihres Vaters erhoben. Sie hat behauptet, dass er die Familie dazu gedrängt hat, Maradona nach seiner Hirnoperation im November 2020 zu Hause zu pflegen."

"Die Tochter Jana hat schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Leiarzt ihres Vaters erhoben. Die 30-Jährige sagte vor Gericht, Leopoldo Luque habe die Familie dazu gedrängt, Maradona nach seiner Hirnoperation im November 2020 zu Hause pflegen zu lassen.

Er habe dies aber als verrückte Option dargestellt und betont, dass ihr Vater dies ablehne und die Klinik seinen Aufenthalt für Werbezwecke nutzen werde. Stattdessen habe er als beste Option die häusliche Pflege dargestellt und versichert, Maradona würde rund um die Uhr betreut, wie in einer Klinik, aber angenehmer für meinen Vater.





derspiegel / 🏆 17. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jana Maradona Luque Ex-Liarzt Hirnoperation Vorderwürfe Berechnung Gerichtsvorstellung Krankenhaus Das Gericht Verteidiger Todesangeklage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Nur noch ein Schatten seiner selbst': Mike Tindall teilt erschütterndes Update über Gesundheitszustand seines VatersMike Tindall hat ein bewegendes Update zum Gesundheitszustand seines Vaters Philip veröffentlicht, der seit über 23 Jahren an Parkinson leidet.

Read more »

Drama um Mode-Imperium: Mango-Sohn nach Tod des Vaters festgenommenSchock in der Modewelt: Der Sohn des Mango-Gründers Isak Andic, Jonathan Andic, wurde in Barcelona festgenommen. Ihm wird Totschlag vorgeworfen – im Zusammenhang mit dem mysteriösen Tod seines Vaters.

Read more »

Simon Messner reagiert auf Vorwürfe seines VatersSimon Messner, Sohn des verstorbenen Erbfällers Reinhold Messner, äußert sich zu den Vorwürfen seines Vaters und spricht von einer geplanten Versöhnung.

Read more »

Harper Seven: Bedient sie sich etwa am Kleiderschrank ihres Vaters?Sind die Eltern Victoria und David Beckham, dann wurde guter Stil in die Wiege gelegt. Klicken Sie sich bei GALA.de durch die Outfits von Tochter Harper Beckham.

Read more »