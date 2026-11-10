Tod der Bodybuilderin Alix Small: Schottische Olympia-Qualifikantin verstarb mit 26

Alix Small, zweifache IFBB-Pro-League-Siegerin, ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Die ehemalige Ms. Olympia-Qualifikantin aus Forfar war bekannt für ihre Offenheit bezüglich Essstörungen. Details zum Vorfall.

Die Bodybuilding -Community ist bestürzt über den unerwarteten Tod der schottischen Athletin Alix Small. Die zweifache IFBB-Pro-League-Siegerin und ehemalige Teilnehmerin an der Ms. Olympia starb am Wochenende im Alter von nur 26 Jahren. Ihre Mutter sowie ihre beste Freundin bestätigten die traurige Nachricht am Sonntag öffentlich und trauern um die erfolgreiche Sportlerin. Eine genaue Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Sportliche Laufbahn und internationale Erfolge

Alix Small aus Forfar machte bereits in jungen Jahren auf sich aufmerksam und zeigte ein enormes sportliches Potenzial. Mit lediglich 19 Jahren erwarb sie ihre IFBB-Profi-Lizenz und legte damit den Grundstein für eine bemerkenswerte Karriere im professionellen Bodybuilding. Ihr Profidebüt markierte den Beginn einer steilen Karriere, die sie schnell auf die internationale Bühne der Elite-Bodybuilderinnen führte. Ihre sportlichen Leistungen zeugten von hoher Disziplin und technischer Meisterschaft.

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Ihren ersten großen internationalen Triumph feierte Small bei den Europa Pro Championships im Jahr 2021 in Alicante. Durch diesen Sieg qualifizierte sie sich automatisch für die prestigeträchtige Ms. Olympia 2021. Auf der großen Olympia-Bühne zeigte sie sich von ihrer besten Seite und erreichte in der Fitness-Klasse einen respektablen 12. Platz. Dieser Erfolg festigte ihren Status als eine der aussichtsreichsten Athletinnen ihres Gewichtsclassings auf globaler Ebene.

Einen Schritt später setzte sie ihre Erfolgsserie fort. Beim Evolution Pro in Portugal sicherte sie sich ihren zweiten Profisieg, was ihr erneut die Qualifikation für die Olympia-Bühne einbrachte. Allerdings konnte sie aufgrund gesundheitlicher Bedenken an der Ms. Olympia 2022 nicht teilnehmen. Seit diesem Zeitpunkt ist sie nicht mehr im aktiven Wettkampfsport in Erscheinung getreten.

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Offenheit über Essstörungen und Heilungsweg

Neben ihrer athletischen Präsenz wurde Small von Fans und Kolleginnen gleichermaßen für ihre außerordentliche Authentizität und ihre Offenheit geschätzt. Sie sprach unumwunden über ihre schwierige Vergangenheit und ihre Auseinandersetzung mit einer schweren Essstörung. Besonders ihre Geschichte über den Kampf gegen Anorexie und ihren langwierigen Weg zu einem gesünderen Verhältnis zum eigenen Körper inspirierte viele Menschen.

In einem tiefgründigen Interview mit STV News im Jahr 2021 gab Small detaillierte Einblicke in ihre Erkrankung. Sie erläuterte, dass ihre Magersucht bereits mit 15 Jahren ihren Anfang nahm. In der schlimmsten Phase ihres Leidens war ihr Körpergewicht auf einen kritischen Wert von nur etwa 32 Kilogramm gesunken. Dieser extreme Gewichtsverlust spiegelte die Schwere ihrer psychischen und physischen Belastung wider.

Erst durch den Einstieg in den Bodybuilding-Sport fand sie einen neuen, konstruktiven Zugang zu ihrer Physis. Der Sport half ihr, den Fokus ihrer Bemühungen zu verschieben. Statt sich ausschließlich mit ihrem äußeren Erscheinungsbild und der Nummer auf der Waage zu beschäftigen, lernte sie, Kraft, Leistungsfähigkeit und körperliche Entwicklung in den Mittelpunkt zu stellen. Diese mentale und körperliche Transformation war für sie ein zentraler Aspekt ihrer Genesung.

Bislang existieren keine öffentlich bekannten Hinweise oder medizinischen Berichte, die eine Verbindung zwischen ihrer früheren Magersucht und ihrem plötzlichen Tod herstellen. Die Behörden und das Umfeld halten daher an der Position fest, dass ein direkter kausaler Zusammenhang nicht vorliegt. Dennoch bleibt ihr Einsatz für Bewusstseinsbildung in diesem Bereich ein wichtiger Teil ihres Erbes.

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Gemeinschaftliches Gedenken und Nachwirkung

Nach der Bekanntgabe ihres Todes verbreiteten sich in den sozialen Medien zahlreiche Erinnerungsphotos und persönliche Nachrufe. Die Community reagierte mit einer Flut an Beiträgen, die ihre Leistungen, ihre Menschlichkeit und ihre mutigen Worte würdigten. In Erinnerung bleibt vor allem, wie selbstverständlich und ohne Scheu sie über ihre dunkelste Zeit sprach.

Mit ihrer radikalen Offenheit über die Essstörung machte sie anderen Betroffenen den Mut, ihre eigenen Kämpfe anzuerkennen und Unterstützung zu suchen. Ihr Leben ist damit nicht nur eine Geschichte sportlicher Erfolge, sondern auch ein leuchtendes Beispiel für Resilienz und den Willen zur Veränderung. Die Trauer um Alix Small zeigt, welchen tiefen Eindruck sie bei allen hinterlassen hat, die ihren Weg kannten.