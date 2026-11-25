Veruschka Gräfin von Lehndorff ist tot. Die deutsche Ikone der 1960er starb mit 87 Jahren und hinterlässt ein Vermächtnis aus Bodypainting und Kunst.

Veruschka Gräfin von Lehndorff, die als das erste Supermodel Deutschland s gilt, ist tot. Ein naher Angehöriger bestätigte gegenüber BILD den Tod der 87-jährigen Kunst- und Fotoinkone. Ihre revolutionären Bodypainting -Projekte sowie ihre avantgardistische Ästhetik prägten die visuelle Kultur der 1960er-Jahre maßgeblich und machten sie zu einer weltweit gefeierten Persönlichkeit.

Revolutionäre Kunst und globale Strahlkraft

Veruschka von Lehndorff avancierte in den 1960er Jahren zu einer der meistfotografierten Models der Welt. Mit einer Körpergröße von 1,83 Metern, einem geheimnisvollen Aussehen und einem extravaganten Stil war sie ihren Jahrzehnten weit voraus. Ihre Arbeit an Bodypainting- und Fotokunstprojekten transformierte sie von einem bloßen Model zu einer kulturellen Ikone, die bis heute nachwirkt. Sie inszenierte sich nicht nur selbst, sondern schuf eine kunstvolle Figur, die sich von der konventionellen Schönheitsideal ihrer Zeit abhob.

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Dramatischer Familienhintergrund und Widerstand

Hinter dem scheinbar glamourösen Leben verbarg sich eine komplexe deutsche Geschichte. Veruschka wurde am 14. Mai 1939 in Ostpreußen geboren und wuchs auf dem Familiensitz Schloss Steinort auf. Ihr Vater, Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort, war ein aktiver Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Er war in die Verschwörung des 20. Juli 1944 verwickelt, einem gescheiterten Attentatsversuch auf Adolf Hitler.

Nach dem Scheitern des Putsches wurde Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort von den Nationalsozialisten verhaftet. Am 4. September 1944 wurde er im Gefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt war Veruschka gerade einmal fünf Jahre alt. Die nationalsozialistische regimehafte Justiz zog die gesamte Familie in Sippenhaft, was zu einer katastrophalen Zerstörung des Familienlebens führte.

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Vertreibung und Neuanfang im Nachkriegsdeutschland

Die Verfolgung durch das Nazi-Regime traf Veruschkas Familie auf brutalste Weise. Ihre hochschwangere Mutter wurde in ein Arbeitslager deportiert, während Vera und ihre Schwestern in ein SS-Kinderheim gebracht wurden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Familie ihrer Heimat beraubt. Sie befanden sich in Flüchtlingslagern und zogen immer weiter umher, was eine ständige Unsicherheit und Unsicherheit in ihrer Kindheit bedeutete.

Während dieser turbulenten Phase besuchte Veruschka zahlreiche verschiedene Schulen. Aus diesem unsicheren Mädchen entwickelte sich später eine der meistfotografierten Frauen ihrer Generation. Um sich von der schmerzhaften Vergangenheit und ihrer bürgerlichen Herkunft zu lösen, legte sie ihren bürgerlichen Namen Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff ab. Sie schuf den Künstlernamen Veruschka und inszenierte sich von nun an als eine eigenständige Kunstfigur, die ihre Geschichte in ihre kreative Arbeit einwebte.