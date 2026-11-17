Der französische Skiverband trauert um den 31-jährigen Louis Mezentzeff. Der Trainer verstarb bei einem Unfall in der Schweiz. Hintergründe zum Tod des Snowboard-Experten.

Der französische Wintersportverband ( FFS) trauert um Louis Mezentzeff, der im Alter von nur 31 Jahren verstorben ist. Der ehemalige Skirennfahrer und prägende Persönlichkeit des französischen Snowboard- Sports starb am Samstag in der Schweiz. Der französische Verband gab den Tod am Montag über soziale Medien mit tiefer Ergriffenheit bekannt.

Unfall während Training in der Schweiz

Mezentzeff erlitt den tödlichen Unfall während eines Trainingslagers des Verbands. Nach Angaben der französischen Tageszeitung L'Équipe ereignete sich das Unglück in diesem Rahmen. Die genauen Umstände des Unfalls und die medizinische Todesursache sind derzeit noch nicht bekannt.

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Ludovic Didier, der Freestyle-Direktor des französischen Skiverbands, erklärte gegenüber L'Équipe, dass der Verband noch keinen offiziellen Bericht der Schweizer Polizei vorliege. Die Behörde arbeite derzeit an der Klärung des Hergangs. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte, die eine Bestimmung der Unfallursache zuließen. Der Verband erwarte in den kommenden Tagen weitere Informationen aus den schweizerischen Quellen.

Rolle als Trainer und Coordinator

Mezentzeff wurde im Jahr 2025 in den Verband geholt, wo er eine zentrale Funktion einnahm. Er war für die Betreuung der Nachwuchsgruppen sowie der Europacup-Athleten im Freestyle-Bereich zuständig. Darüber hinaus koordinierte er den gesamten Bereich Freestyle-Snowboard, insbesondere die Disziplinen Big Air und Slopestyle.

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Die Zeitung Le Parisien bezeichnete ihn als prägende Figur des französischen Snowboard-Sports. Seine Erfahrungen als ehemaliger Skirennfahrer brachte er in seine Rolle ein. Er nutzte seine Begeisterung und sein Können, um die jungen Snowboarder des Verbands zu unterstützen und zu fördern. Die French Ski Federation (FFS) würdigte seinen Einsatz für den Nachwuchssport öffentlich.

Unterstützung für Familie und Team

Der französische Skiverband betonte den Verlust eines außergewöhnlichen und allseits geschätzten Menschen. In einer offiziellen Veröffentlichung hieß es, die große Snowboard-Familie sei tief bewegt. Der Verband teile den Schmerz der Familie und der Angehörigen und sprach ihnen sein aufrichtiges Beileid aus. Die Wertschätzung für die Verstorbenen steht im Mittelpunkt der aktuellen Mitteilungen.

Um die Angehörigen von Louis sowie insbesondere die Athleten und das sportliche Betreuerteam zu begleiten, stellt der Verband psychologische Hilfe zur Verfügung. Dies soll den Betroffenen in der schwersten Zeit der Trauer und des Schocks zur Seite stehen. Die Maßnahmen dienen der emotionalen Stabilisierung der betroffenen Sportler und Trainer. Der Verband arbeitet weiterhin an der Aufklärung des Vorfalls.