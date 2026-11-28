Der deutsche Puppenspieler und Komiker Michael Hatzius ist im Alter von 44 Jahren gestorben. Seine Figur 'Echse' machte ihn zumStar. Details zum Tod.

Michael Hatzius ist am Mittwoch, den 25. November 2026, im Alter von 44 Jahren verstorben. Der renommierte Puppenspieler und Comedian aus Berlin liegt seit kurzem in der Erde, wie seine Künstleragentur bestätigte. Sein überlebensgroßer Erfolg beruhte vor allem auf seiner kultigen Puppenfigur ' Echse', die seit 2009 Millionen Zuschauer zum Lachen brachte.

Erster Schritt im Leben des Künstlers

Die traurige Nachricht von der Trennung des Puppenspielers von der Welt kam für seine Fans und die Branche völlig überraschend. In einer offiziellen Erklärung, die über ihren Anwalt an die Öffentlichkeit ging, teilte die Familie von Hatzius den schmerzhaften Verlust mit. Sie schrieb, dass ihr geliebter Micha nach einer kurzen, aber schweren Krankheit gegangen sei. In den Herzen der Angehörigen und Bewunderer werde er jedoch für immer weiterleben.

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Durchbruch mit der selbstverliebten Echse

Michael Hatzius wurde im Jahr 1982 in Ost-Berlin geboren und wuchs dort auf. Seine berufliche Laufbahn begann an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst 'Ernst Busch', wo er das anspruchsvolle Fach Puppenspiel studierte. Im Jahr 2006 schloss er sein Studium mit einem Diplomabschluss ab. Mit diesem fundierten Wissen entwickelte er eine Bühnenpräsenz, die ihm zu großem Erfolg verhalf.

Sein Durchbruch als internationaler Comedian gelang ihm mit einer speziell für ihn entwickelten Puppe. Die 'Echse' war eine Figur, die sich durch Arroganz, Selbstverliebtsein und schamlose Direktheit auszeichnete. Seit 2009 stand Hatzius mit dieser Figur regelmäßig auf der Bühne und begeisterte sein Publikum mit ihrer vorlauten Art. Diese Rolle definierte seinen künstlerischen Stil über mehr als ein Jahrzehnt hinweg maßgeblich.

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Medienpräsenz und offizielle Auszeichnungen

Die künstlerische Qualität von Hatzius wurde durch zahlreiche wichtige Preise gewürdigt. Im Jahr 2013 erhielt der damals 33-jährige Künstler den renommierten Deutschen Kleinkunstpreis für seine einzigartigen Leistungen auf der Bühne. Seine Bekanntheit stieg weiter an, als er im Jahr 2015 gemeinsam mit seiner Puppenfigur 'Echse' bei der Verleihung des Medienpreises 'Goldene Henne' in Berlin auftrat.

Neben seinen Soloprogrammen war Michael Hatzius auch fester Bestandteil von Fernsehformaten. Seit dem Jahr 2021 gehörte er zum Ensemble der bekannten WDR-Kabarettsendung 'Mitternachtsspitzen'. Darüber hinaus produzierte er eigene Fernsehshows, die ein breites Publikum ansprachen. Besonders jüngere Zuschauer kannten ihn aus der Kinderserie 'Peb & Pebber', die auf dem Sender Super RTL ausgestrahlt wurde.

Letzte Tournee und Gesundheitsprobleme

Kurz vor seinem unerwarteten Tod war Michael Hatzius noch aktiv als Künstler tätig. Zuletzt tourte der Berliner Komiker mit seinem Soloprogramm unter dem Titel 'Echsklusiv' durch Deutschland. Die Nachfrage nach seinen Auftritten blieb hoch, bis sich seine gesundheitliche Situation急剧 verschlechterte. Im September dieses Jahres musste er mehrere Termine aus gesundheitlichen Gründen absagen.

In einem Post auf Instagram bat er seine Fans damals um Verständnis. Er schrieb, dass es ihm leid tue, und bot seinen Anhängern Ersatztermine für die verpassten Shows an. Dass es zu diesen Terminen nie mehr kommen würde, ahnte damals noch niemand. Welche konkrete Erkrankung genau zu den Absagen führte, ist bis heute nicht bekannt geworden.

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Keine Details zur Erkrankung bekannt

Auch in der offiziellen Todesmitteilung, die seine Familie über ihren Rechtsanwalt verbreiten ließ, machte das nahestehende Umfeld keine näheren Angaben zur genauen Krankheit. Die Umstände seines Abschieds bleiben daher Teil einer privaten Trauer. Mit dem Tod von Michael Hatzius verliert die deutsche Kabbutt- und Puppenspielerlandschaft eine ihrer tragenden Figuren. Sein Vermächtnis durch die 'Echse' wird weiterhin in Erinnerung bleiben.