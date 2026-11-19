Julian Luginger, Österreichs größtes Tischtennis-Talent, ist im Alter von elf Jahren an Knochenkrebs verstorben. Seine Karriere und sein Kampf gegen die Krankheit.

Der österreichische Tischtennis -Star Julian Luginger ist im Alter von elf Jahren gestorben. Der Talentschmied aus Bürmoos bei Salzburg verstarb am 30. Oktober im Salzburg er Landesklinikum. Der Grund für den traurigen Tod war eine aggressiv verlaufende Krebserkrankung. Die Nachricht löste in der Sports zene und bei Fans großes Entsetzen aus.

Diagnose und Krankheitsverlauf des Jungen

Ganz unerwartet brach das Schicksal in die Familie ein. Anfang September klagte Julian nach einem Training mit dem Nationalteam über leichte Rückenschmerzen. Sein Vater Ernst Bernthaler, ein ehemaliger Bundesliga-Spieler, dachte zunächst an harmlosen Muskelkater. Die Situation verschlechterte sich jedoch rasant, als der Junge die Zehen am rechten Fuß nicht mehr bewegen konnte. Eine medizinische Untersuchung bestätigte den Befehl: Es handelte sich um ein Osteosarkom. Dies ist ein bösartiger Knochentumor.

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Sofort nach der Diagnose wurde der elfjährige Junge auf die Kinder-Onkologie verlegt. Sein Vater gab daraufhin seinen Job im Sporthandel auf, um voll und ganz für seinen Sohn da zu sein. Die Familie zeigte trotz der schweren Diagnose eine beeindruckende Stärke. Selbst im Krankenhaus durfte die große Leidenschaft nicht fehlen. Sie brachten einen kleinen Tisch mit, um gemeinsam zu spielen.

Kämpferische Leistung gegen den Krebs

Als die Chemotherapie begann, versuchte Julian seine Familie zu beruhigen. Laut Medienberichten sagte er zu seiner Mutter Claudia Luginger: "Mama, das schaff ma schon!". Doch die Krankheit war zu aggressiv für die vorhandenen Therapien. Auch vier Bestrahlungen konnten den Fortschritt der Tumorerkrankung nicht stoppen.

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Sein Vater Ernst Bernthaler erklärte gegenüber Medien, dass der Sohn so stark gekämpft habe. Trotz aller Bemühungen habe man keine Chance gegen die Krankheit gehabt. Julian gehörte zu den größten Talenten seines Jahrgangs. In der U11 war er die Nummer 1 in Europa und auf dem zweiten Platz der Weltrangliste.

Große Erfolge in der Jugend und Respekt der Konkurrenz

Die Bilanz seiner kurzen, aber beeindruckenden Karriere ist hochgradig erfolgreich. Julian gewann zwei World-Tour-Turniere und fünf österreichische Kindermeisterschaften. Sein Vater berichtete von dem enormen Respekt, den die internationalen Konkurrenten ihm entgegenbrachten. Selbst die besten chinesischen Spieler hätten ihn sehr geachtet.

Sein Vater ergänzte, dass Julian überall einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Mit nur sechs Jahren hatte der Junge mit dem Tischtennis angefangen. Zuerst spielte er mit seinem Vater im heimischen Keller. Später ging es auf Turniere und Trainingslager. Seine Liebe zum Sport verlor Julian auch in den schwersten Tagen nicht.

Schlusslichter und der Traum von einer Akademie

Noch am Abend vor seinem Tod verfolgte Julian auf einem Tablet Spiele eines Turniers in Montpellier. Er erzählte seinem Vater von den Ergebnissen. Dieser betonte, dass sein Sohn Tischtennis bis zum Ende so sehr geliebt habe. Nun soll ein besonderer Grabstein an Julian erinnern. Die Familie möchte eine Tischtennisplatte aus Stein auf dem Grab aufstellen.

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Dafür wurden Spenden von rund 25.000 Euro gesammelt. Ein weiteres schweres Thema für den Vater war die genetische Belastung. Er ließ die beiden anderen Kinder der Familie im Klinikum Salzburg untersuchen. Es sollte geklärt werden, ob bei ihnen ein erhöhtes Risiko für den aggressiven Knochenkrebs besteht. Bleibt der Traum von einer eigenen Tischtennis-Akademie. Sein Vater denkt darüber nach, ihn eines Tages für seinen Sohn wahr werden zu lassen.