Tod durch umherfliegenden Sonnenschirm auf Terrasse des Restaurants in South Carolina

Ein Restaurantbesuch am See endete in einer tödlichen Tragödie: Am Lake Marion (US-Staat South Carolina) ist eine 56-jährige Frau durch einen umherfliegenden Sonnenschirm ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Berichten mehrerer US-Medien am Samstagabend gegen 19.40 Uhr (Ortszeit) auf der Terrasse des "Lazy Gator Driftwood Grill". Die Frau saß laut Behörden gemeinsam mit ihrem Ehemann im Außenbereich des Restaurants, als plötzlich starke Windböen aufzogen.

Ein Restaurant besuch am See endete in einer tödlichen Tragödie: Am Lake Marion (US-Staat South Carolina ) ist eine 56-jährige Frau durch einen umherfliegenden Sonnenschirm ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich nach Berichten mehrerer US-Medien am Samstagabend gegen 19.40 Uhr (Ortszeit) auf der Terrasse des "Lazy Gator Driftwood Grill". Die Frau saß laut Behörden gemeinsam mit ihrem Ehemann im Außenbereich des Restaurants, als plötzlich starke Windböen aufzogen. Nach Angaben von Sheriff Tim Baxley wurde ein großer Sonnenschirm durch den Wind aus seiner Verankerung gerissen und durch die Luft geschleudert. Laut Gerichtsmedizinerin Jacqueline Blackwell traf der Schirm die 56-jährige Dana Weinger im Kopf- und Halsbereich. Der Schlag war so heftig, dass die Halsschlagader durchtrennt wurde





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Tod Sonnenschirm Wind Restaurant South Carolina

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