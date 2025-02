Tod durch Unwetter und Kältewelle in den USA

Die USA sind von schweren Unwettern und extremer Kälte betroffen. In Kentucky und Georgia sind mindestens neun Menschen durch Überschwemmungen und einen Sturm ums Leben gekommen. Der Wetterdienst warnt vor lebensbedrohlichen Temperaturen in Teilen des Landes.

Die USA sind von schweren Unwetter n und extremer Kälte heimgesucht worden. In den Bundesstaaten Kentucky und Georgia sind mindestens neun Menschen durch Überschwemmungen und einen vom Sturm entwurzelten Baum ums Leben gekommen. In Kentucky starben mindestens acht Menschen, nachdem sie von den rasch steigenden Fluten in ihren Autos eingeschlossen wurden. Mindestens 1.000 Menschen mussten aus überschwemmten Gebieten gerettet werden. In Alabama sorgte ein Tornado für Verwüstungen.

In Atlanta, Georgia, kam ein Mensch ums Leben, als ein vom Sturm entwurzelter Baum auf sein Haus stürzte. Gouverneur Andy Beshear rief in Kentucky den Notstand aus und forderte die Bevölkerung auf, nicht mit dem Auto zu fahren. Mehr als 500.000 Haushalte vom Süden der USA bis hinauf zum Bundesstaat New York waren am Sonntag nach Angaben der Website poweroutage.us ohne Strom. In den kommenden Tagen wird im Zentrum und im Norden der USA extreme Kälte erwartet. Der Wetterdienst sagt für die Bundesstaaten nahe der Grenze zu Kanada Temperaturen von bis zu minus 51 Grad Celsius voraus. Der nationale Wetterdienst warnte vor lebensbedrohlichen Minustemperaturen entlang der Rocky Mountains und in den angrenzenden Tiefebenen am Montag und Dienstag. In Montana wurde mit bis zu minus 42,7 Grad Celsius gerechnet, die gefühlte Temperatur könnte wegen der eisigen Winde bei bis zu minus 51 Grad liegen. Ähnliche niedrige Temperaturen wurden auch in North und South Dakota erwartet. Grund ist ein sogenannter Polarwirbel, der kalte Luft aus der Arktisregion in die USA drückt. Meteorologen zufolge ist es bereits der zehnte solche Polarwirbel in diesem Winter und der bisher kälteste





