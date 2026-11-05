Tod einer Läuferin beim NYC Marathon: Rhabdomyolyse als Ursache bestätigt

Eine 24-jährige Frau stirbt beim New-York-City-Marathon. Ärzte bestätigen Rhabdomyolyse als Todesursache. Der Vater gibt emotionalen Einblick in die letzten Nachrichten seiner Tochter.

Der Tod einer 24-jährigen Läuferin beim New-York-City-Marathon hat in den USA zu tiefer Bestürzung geführt. Die junge Frau kollabierte am Sonntag im Central Park von New York wenige Kilometer vor dem Finish und verstarb später im Krankenhaus. Zunächst gab es keine offizielle Bestätigung der Todesursache seitens der Gerichtsmedizin oder des behandelnden Krankenhauses, doch neue Details haben nun Klarheit geschaffen.

Schwere Muskelzerstörung führt zum Organversagen

Medizinische Experten der Cleveland Clinic haben den Zustand der Verstorbenen als Rhabdomyolyse identifiziert. Diese schwere Erkrankung führt zu einem massiven Zerfall der Muskelfasern. Dabei gelangen potenziell giftige Bestandteile der Muskulatur direkt in den Blutkreislauf und schädigen die Nieren nachhaltig. Die Folgen können ein akut einsetzendes Nierenversagen und lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen sein.

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Die Rhabdomyolyse ist eine seltene, aber bekannte Komplikation bei extremen körperlichen Anstrengungen. Bei Marathonläufen kann die immense Belastung der Muskulatur, kombiniert mit Dehydrierung oder Überanstrengung, diesen kritischen Zustand auslösen. Die Giftstoffe aus den zerstörten Muskelzellen überlasten die Nieren, was ohne sofortige medizinische Intervention tödlich verlaufen kann.

Emotionale Kommunikationskette vor dem Zusammenbruch

Der Vater der Verstorbenen hat der Nachrichtensender NBC detaillierte Einblicke in die letzten Momente seines Kindes gegeben. Er verfolgte die Route seiner Tochter mit einem GPS-Tracker, der von zu Hause im Bundesstaat Pennsylvania aus aktiv war. Seine Mutter und zwei Schwestern befanden sich ebenfalls in New York, um die Läuferin zu unterstützen.

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Während des Rennens schrieb die junge Frau regelmäßig Nachrichten. Anfangs berichtete sie euphorisch von ihrem Fortschritt. Nach mehr als der Hälfte des Laufs sendete sie einen kurzen Text mit dem Wort "Uff". Der Vater antwortete mit der Feststellung, dass ihre Tochter 29 Kilometer geschafft habe. Später, bei Kilometer 32, antwortete sie mit "Aua, aua", bevor keine weiteren Nachrichten mehr eintrafen.

Kurz darauf stoppte die Positionsverfolgung durch den Tracker. Die Mutter begann sofort, nach ihrer Tochter zu suchen, und erfuhr vor Ort, dass das medizinische Rettungsteam die Kollabierte in ein Krankenhaus transportiert hatte. Der Vater machte sich umgehend auf den Weg nach New York und wurde wenig später über den Tod seiner 24-jährigen Tochter informiert.

Spendenlauf zum Gedenken an den verstorbenen Großvater

Die verstorbene Läuferin hatte ihr Leben lang regelmäßig Sport betrieben und lange auf diesen spezifischen Marathontrainingsphasen vorbereitet. Ihr Einsatz war jedoch nicht nur persönlich motiviert, sondern diente einem höheren Zweck. Sie nahm an einer Spendenaktion der Parkinson's Foundation teil.

Der Lauf war in Erinnerung an ihren Großvater initiiert worden, der ebenfalls unter der neurodegenerativen Erkrankung Parkinson litt. Er verstarb im Jahr 2022. Die Teilnahme am Marathon stellte somit auch eine emotionale Hommage an sein Leben und den Kampf gegen die Krankheit dar, was die Trauer in der Familie und unter den Unterstützern der Stiftung vertieft.