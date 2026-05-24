Tod eines Jungen in Rennes: Mordermittlungen eingeleitet

Die Leiche eines zwölf Jahre alten Kindes wurde in Rennes (Nordfrankreich) gefunden, um seinen Hals war ein nasses Handtuch gewickelt. Die Polizei hat Mordermittlungen eingeleitet und sucht nach dem Täter.

Das Leben eines Jungen endete viel zu früh – und sein gewaltsamer Tod wühlt Frankreich auf. In Rennes ( Nordfrankreich ) haben Polizisten die Leiche eines zwölf Jahre alten Kindes gefunden.

Um seinen Hals war ein nasses Handtuch gewickelt. Jetzt ermittelt die Polizei: Wer hat dieses mutmaßliche Verbrechen bloß verübt? Das Ufer des Flusses Vilaine entdeckten die Zeugen, die die Leiche des Jungen entdeckten. Die Polizei hat Mordermittlungen eingeleitet.

Trotz der Bemühungen der Zeugen, die die Leiche entdeckten, konnten die Rettungskräfte das Kind nicht wiederbeleben. Die Umstände, die zu dem Tod führten, müssen noch untersucht werden. Dabei gehöre die Beteiligung Dritter zu den Hypothesen. Ein nasses Handtuch sei sehr fest um den Hals des Jungen gewickelt gewesen.

Aus Polizeikreisen hieß es, ein Fischer habe die Polizei verständigt, nachdem er die Schreie eines Kindes gehört habe. In der Nähe einer Wohnanlage. Eine Anwohnerin sagte, die Nachricht vom Tod des Jungen sei ein echter Schock. Das ist eine ruhige Gegend, nicht weit vom Zentrum. Ich bin nie behelligt worden





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