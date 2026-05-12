Tod eines Polizisten bei einer Bundeswehr-Übung an der Ostsee

Ein Polizist ist bei einer Übung auf einem Bundeswehr-Truppenübungsplatz an der Ostsee ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens laufen bereits.

Ein tödlicher Schuss bei einer Übung: Auf einem Bundeswehr-Truppenübungsplatz an der Ostsee ist am Montagabend ein Polizist ums Leben gekommen. Das Unglück passierte auf dem 1.250 Hektar großen Gelände, auf dem Soldaten und Polizist en regelmäßig ihre Schießfähigkeiten trainieren.

Dort wird auch auf fliegende Objekte gezielt. Am Montagabend übten dort Spezialkräfte der Bundespolizei. Während des Trainings wurde ein Mann tödlich getroffen. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen Bundespolizisten einer Spezialeinheit.

Welche Einheit konkret, ist nicht bekannt. Noch in der Nacht begannen die Ermittlungen.

"Das Kommissariat 1 der Lübecker Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben noch am Montagabend Ermittlungen zur Klärung des Geschehens eingeleitet und mit der Sicherung und Auswertung von Spuren und Hinweisen begonnen", sagt Dr. Jens Buscher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck. Das Areal ist flach und leicht hügelig und am Ufer mit Schilfgras bedeckt. Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen deutet jedoch alles auf einen Unfall hin, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft





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