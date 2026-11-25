Ermittler untersuchen tödlichen Gasunfall in Kehl. Ein 46-Jähriger und fünf Familienmitglieder starben. Hintergrund: Der Vorbesitzer des brennenden Autos.

Am 6. Oktober 2026 ereignete sich in Kehl eine schwere Tragödie, bei der fünf Mitglieder der Familie Migirdic H. ums Leben kamen. Der 46-jährige Familienvater starb an den Folgen eines Gaslecks in seiner Wohnung. Die genauen Umstände des Unglücks wurden am darauffolgenden Dienstag bekannt, als die Opfer tot aufgefunden wurden. Seitdem prüfen Sachverständige und Ermittler der Kripo akribisch die Ursache des tödlichen Gasaustriebs.

Sachverständige untersuchen Gasleck in Kehl

Die forensischen Experten gehen derzeit primär von einem reinen Unglück aus, schließen aber eine kriminelle Tat nicht gänzlich aus. Bei allen toten Familienmitgliedern wurde eine lebensbedrohlich hohe Konzentration von Kohlenmonoxid in der Atemluft festgestellt. Um den genauen Verursacher des Lecks zu identifizieren, haben die Beamten die Wohnung versiegelt und umfangreiche Spuren gesichert. Dazu gehören auch Proben am Geländer des Treppenhauses, um die Luftzirkulation und das Eindringen des Gases nachzuvollziehen.

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Opfer und Überlebende der Gas-Katastrophe

Zu den fünf Verstorbenen gehörten neben dem Vater drei Kinder im Alter von 13, 10 und 14 Jahren. Die Kinder wurden als Verjin, Marie und Yervant identifiziert. Auch die 74-jährige Großmutter Verjin konnte dem Giftgas nicht entkommen. Schwer verletzt überlebten die Geschwister Artur (12) und Anna (11) das Geschehen. Während die Geschwister medizinisch versorgt wurden, kümmern sich Freunde der Familie oder die Stadt Kehl um die verbleibenden Bewohner des Mehrfamilienhauses, deren Wohnungen vorerst versiegelt sind.

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Hintergrund: Brandvorfall mit brennendem Mercedes

Nur einen Tag vor der tödlichen Gasexplosion war der 46-jährige Vater mit einem Mercedes unterwegs, als das Fahrzeug während der Fahrt plötzlich in Flammen aufging. Migirdic H. stoppte seinen Wagen vor einem Friseursalon in Kehl. Aus dem Auto schlug Rauch aus, woraufhin der Wagen vollständig ausbrannte. Der Schaden am Geschäft belief sich auf 50.000 Euro, während der Mercedes selbst nur noch einen Wert von 4.000 Euro hatte. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Offenburg durfte das Fahrzeug nicht mehr im Straßenverkehr zugelassen sein, da es keinen Versicherungsschutz besaß.

Ermittlungen gegen Fahrer eingestelltes Verfahren

Das Fahrzeug war nicht in seinem Besitz, sondern gehörte einem anderen Halter. Dennoch griff der 46-Jährige zu Löschversuchen mit Feuerlöschern, was jedoch nichts mehr bringen konnte. Im Interview mit dem lokalen Radiosender Hitradio Ohr betonte er, dass Gott sei Dank nichts mit ihm passiert sei. Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt, da er lediglich Fahrer und nicht Halter des Fahrzeugs war.