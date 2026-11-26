Der schockierende Fund von Dutzenden Ziegenkadavern auf einem Hof im Landkreis Landsberg wurde nun vor Gericht verhandelt. Wie das Urteil gegen die beiden Angeklagten ausfiel.

Der schockierende Fund von Dutzenden Ziegenkadavern auf einem Hof im Landkreis Landsberg wurde nun vor Gericht verhandelt. Wie das Urteil gegen die beiden Angeklagten ausfiel.

Landsberg - Nach dem qualvollen Tod von 92 Ziegen im Landkreis Landsberg am Lech sind die beiden Halter wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu einer Bewährungsstrafe von je eineinhalb Jahren verurteilt worden. Dies teilte eine Sprecherin des örtlichen Amtsgerichts mit. Den beiden Angeklagten war vorgeworfen worden, den Ziegen zwischen Sommer 2023 und Mai 2025 länger anhaltende Schmerzen und Leiden zugefügt zu haben, indem sie die Tiere nicht mit ausreichend Wasser und Nahrung versorgten.

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Auch hätten sie erkrankten Tieren die erforderliche tierärztliche Behandlung vorenthalten. In der Folge verendeten zahlreiche Ziegen. Ihre Kadaver beziehungsweise deren Reste waren nach einem Hinweis an das Veterinäramt im Mai 2025 auf dem Hof entdeckt worden - teils in einem Massengrab. 41 geschwächte, aber noch lebende Ziegen wurden anderweitig untergebracht. Nun stand das ehemalige Landwirte-Paar vor dem Amtsgericht Landsberg.