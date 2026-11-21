Herzogin Elizabeth ist am 21. November in Bayern gestorben. Der Witwer Max Herzog in Bayern bestätigt den Tod der 85-Jährigen im Kreis der Familie.

Im Chiemgau trauert der bayerische Hochadel um eine seiner wichtigsten Persönlichkeiten. Elizabeth Herzogin in Bayern verstarb am Samstag, den 21. November, im Alter von 85 Jahren auf Schloss Wildenwart. Der Tod der Grande Dame des Hauses Wittelsbach geht auf einen stillen Abgang in den eigenen vier Wänden zurück. Sie hinterlässt ihren 89-jährigen Ehemann, Max Herzog in Bayern, sowie die gemeinsamen fünf Töchter.

Bekannte Todesumstände am 21. November

Die Familie des ehemals regierenden Hauses Bayern gab den Verlust auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal bekannt. Der Text der trauernden Familie lautet, dass die Schwägerin des Hauschefs am 21. November 2026 in Wildenwart im Kreise ihrer Familie von Gott heimgerufen wurde. Die Angehörigen nehmen den Abschied in Liebe und Dankbarkeit entgegen. Das offizielle Foto zur Trauermeldung zeigt Elizabeth elegant und gebildet, was ihren typischen Lebensstil widerspiegelt.

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Ehe und fünf Töchter im Detail

Elizabeth wurde am Silvestertag des Jahres 1940 in Schweden geboren. Ihre Herkunft ist diplomatisch geprägt, da sie die Tochter des Diplomaten Graf Carl Ludwig Douglas ist. Ihre Verbindung zum bayerischen Herzogshaus datiert auf den Januar 1967, als sie Max Herzog in Bayern in der Hofkapelle der Münchner Residenz ehelichte. Max ist der jüngere Bruder des aktuellen Hauschefs, Franz Herzog von Bayern.

Die Ehe der beiden brachte fünf Töchter hervor, die heute alle in der öffentlichen Wahrnehmung stehen. Die älteste Tochter ist Sophie, die heute mit Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein verheiratet ist. Marie Caroline war die Ex-Frau von Philipp Herzog von Württemberg. Helene und Elizabeth sind die beiden jüngeren Schwestern, wobei Elizabeth heute mit dem Unternehmer Daniel Terberger verheiratet ist. Die jüngste Tochter Anna ist mit Andreas Freiherr von Maltzan verbunden.

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Soziales Engagement in Bayern

Über die familiären Verbindungen hinaus war Elizabeth Herzogin in Bayern für ihr soziales Engagement bekannt. Sie fungierte unter anderem als Schirmherrin der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Bayern. Darüber hinaus fühlte sie sich dem bayerischen Brauchtum und der Volksmusik eng verbunden. Diese Interessen prägten ihren Alltag und ihre öffentliche Rolle im Königreich Bayern und darüber hinaus.

Seit dem Jahr 1984 lebte das Ehepaar auf dem Wittelsbacher Schloss Wildenwart. Das Anwesen liegt im Chiemgau und diente den beiden als Heimat. Genau an diesem Ort schloss Elizabeth nun ihre Augen. Der Tod einer solchen Persönlichkeit hinterlässt eine Lücke in der bayerischen Adelsgesellschaft, die durch ihre Langlebigkeit und Kontinuität geprägt ist.

Abschied und Trauer im Hause Wittelsbach

Der Tod von Elizabeth Herzogin in Bayern löst eine Welle der Trauer in der adeligen Welt aus. Die Familie hebt in ihrer Erklärung die Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre hervor. Franz Herzog von Bayern, der 93-jährige Bruder des Verstorbenen, muss nun Abschied von seiner Schwägerin nehmen. Auch der Lebensgefährte von Franz, Thomas Greinwald, ist Teil dieses familiären Netzwerks.

Die Witwe von Max Herzog in Bayern wird von den fünf Töchtern und dem erweiterten Familienkreis umgeben sein. Die Trauer um eine Figur, die 85 Jahre lebte, ist tief verwurzelt. Der Abschied erfolgt im Einklang mit der Tradition des Hauses Bayern. Die Hinterbliebenen verabschieden sich auf Instagram von einer Zeit, die von Eleganz, Bildung und sozialem Einsatz geprägt war.