Der Unternehmer und Kunstsammler Friedrich Christian Flick ist im Alter von 82 Jahren in Bayern verstorben. Hinterlassenschaft umfasst Kunst und familiäres Erbe.

Dr. Friedrich Christian Flick, international bekannt als Mick Flick, ist am 20. November im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Rosenheim, Oberbayern, verstorben. Die Familie des Industriellen und renommierten Kunstsammlers gab den Tod bekannt und bestätigte, dass er an den Folgen eines Sturzes gestorben war, den er wenige Tage zuvor während eines Kuraufenthalts erlitten hatte. Nahe Angehörige sollen in den Stunden vor seinem Ableben direkt an seiner Seite gewesen sein.

Todesumstände und familiäres Umfeld

Der Unfall ereignete sich, als Mick Flick auf dem Kopf fiel, was zu den tödlichen Verletzungen führte, die schließlich zum Ende seines Lebens führten. Mit ihm stirbt eine Figur, die durch seinen immensen Reichtum, seine Leidenschaft für zeitgenössische Kunst und die komplexe Geschichte seines Familiennamens geprägt war. Seine Partnerin, Catherine Burda, überbrachte die traurige Nachricht bereits am Vortag an seine engen Freunde. Bereits geplante Reisen, wie eine Kunstreise nach Ägypten mit Freunden, werden nun nicht mehr stattfinden.

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Historisches Erbe und Flick-Affäre

Mick Flick erbte nicht nur ein gewaltiges Industrieimperium, sondern auch eine belastete Vergangenheit, die untrennbar mit der Zeit des Nationalsozialismus verbunden ist. Sein Großvater, Friedrich Flick, hatte das Unternehmen aufgebaut und während des Krieges zehntausende Zwangsarbeiter eingesetzt. Der Senior wurde im Nachkriegsprozessen in Nürnberg verurteilt und verbüßte eine Haftstrafe von sieben Jahren, von der er rund drei Jahre absaß. Diese historische Last begleitete die Familie Generationen lang und präsentierte sich öffentlich vor allem in den 1980er-Jahren.

In dieser Zeit kam es zur sogenannten Flick-Affäre, die die deutsche Politik und Wirtschaft jahrelang beschäftigte. Dabei wurden illegale Parteispenden in Höhe von 26 Millionen Mark an die CDU bekannt. Ein zentraler Akteur in diesem Skandal war der Flick-Manager Eberhard von Brauchitsch, der die Zahlungen als politische Landschaftspflege bezeichnete. Die Affäre hatte weitreichende politische Konsequenzen, unter anderem führte sie zum Rücktritt des damaligen Wirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff, der später wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde.

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Kunstsammlung und gesellschaftliche Debatte

Neben der wirtschaftlichen und politischen Kontroverse etablierte Mick Flick sich als einer der wichtigsten Sammler moderner Kunst. Sein Name stand für Reichtum, Glamour und Mäzenatentum auf höchstem Niveau. Anfang der 2000er-Jahre umfasste seine private Sammlung rund 2500 Werke. Ein Höhepunkt dieser Tätigkeit war die Eröffnung der Sammlung im Hamburger Bahnhof in Berlin im Jahr 2004, die von Bundeskanzler Gerhard Schröder gemeinsam mit Flick eröffnet wurde. Dieser Schritt löste jedoch intensive gesellschaftliche Debatten aus.

Kritiker warfen der Familie vor, das Vermögen, das teilweise aus Geschäften der NS-Zeit stammte, durch prestigeträchtige Kunstausstellungen gesellschaftlich zu reinigen. Es wurden sogar Begriffe wie Blutgeld verwendet, um die Herkunft des Geldes zu kritisieren. Mick Flick setzte sich schließlich direkt mit der Vergangenheit seiner Familie auseinander, indem er deren Geschichte wissenschaftlich untersuchen ließ. Als aktiver Schritt zur Aufarbeitung zahlte er im Jahr 2005 fünf Millionen Euro an die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, die Leistungen für ehemalige Zwangsarbeiter organisierte.

Privatleben und Nachlass

Das Privatleben von Mick Flick war ebenfalls von öffentlicher Aufmerksamkeit geprägt. Er war in erster Ehe mit dem spanischen Model Andrea de Portago verheiratet, die auch als Muse von Andy Warhol bekannt war. Diese Ehe hielt jedoch nur kurz und wurde 1978 geschlossen. 1984 heiratete er Maria Felicitas Maya Gräfin von Schönburg-Glauchau, die ältere Schwester von Gloria von Thurn und Taxis. Aus dieser Verbindung gingen drei Kinder hervor, wobei die Ehe Anfang der 1990er-Jahre geschieden wurde. Seine Partnerin Maya Gräfin von Schönburg verstarb bereits im Jahr 2019.

In den späten Jahren seines Lebens war er mit der Kunstberaterin Anja Silling in Verbindung gebracht worden, bevor er sich ab 2022 mit Catherine Burda zusammenfand. Das Paar lebte bis zu seinem Tod im Schweizer Nobelort Gstaad. Mick Flick hinterlässt aus seiner Ehe mit Maya Gräfin von Schönburg eine Tochter, zwei Söhne und ein Enkelkind. Zu seinen engsten Freunden zählten unter anderem die Fußball-Legende Günter Netzer und der Künstler Rolf Sachs. Netzer beschrieb den Tod als großen Schock, der Worte schwer mache, da der Tod für ihn wie aus dem Nichts kam.