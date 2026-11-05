Tod von Hubert Aiwanger: Bayerischer Vize-Ministerpräsident verstorben

Hubert Aiwanger tot aufgefunden. Der bayrische Vize-Ministerpräsident ist in seinem Berliner Hotelzimmer gefunden worden. Details zum Ermittlungsverfahren.

Der deutsche Politiker Hubert Aiwanger ist am Mittwochabend tot in einem Zimmer im Hotel "Neuer Fritz" in Berlin aufgefunden worden. Der stellvertretende Ministerpräsident des Freistaats Bayern hatte seine Termine am selben Tag kurzfristig abgesagt, da er sich körperlich unwohl gefühlt hatte. Wenig später bestätigte sich die schlechte Nachricht: Der Vorsitzende der Partei der Freien Wähler verstarb.

Surrealer Moment für Kollegen in Berlin

Bayerns Staatsminister für Digitalisierung, Dr. Fabian Mehring, befand sich ebenfalls in der deutschen Hauptstadt und hatte sich ursprünglich zum Essen mit dem Verstorbenen treffen wollen. Auf der Plattform LinkedIn schilderte Mehring den dramatischen Verlauf des Tages. Als er am Nachmittag gebeten wurde, krankheitsbedingt für Aiwanger einzuspringen, wünschte er diesem eine schnelle Genesung und ging von einer harmlosen Erkältung aus. Der Wechsel von der Sorge um eine leichte Erkrankung zur Kenntnis des Todes wurde von Mehring als komplett surreal beschrieben.

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Mehring äußerte seine Fassungslosigkeit und Trauer in einer öffentlichen Erklärung. Er versuche, im Berufsalltag weiterzufunktionieren, und richtete von Herzen sein Beileid an die Familie sowie den Wunsch nach viel Kraft für die Hinterbliebenen. Der politische Kollege betont, wie sehr die plötzliche Nachricht ihn getroffen hat und wie unvorstellbar die Situation im Hotelzimmer ist.

Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet

Die Behörden haben umgehend reagiert, nachdem Aiwanger in seinem Hotelzimmer im dritten Stock des Hauses an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte aufgefunden wurde. Nach Informationen der Boulevardzeitung BILD wies der Leichnam keine äußerlichen Verletzungen auf. Bisherige Anzeichen deuten nicht auf ein Fremdverschulden hin, was den Fokus der Ermittlungen zunächst auf innere Ursachen legt. Um die genaue Todesursache zweifelsfrei zu klären, hat die Staatsanwaltschaft ein formelles Todesermittlungsverfahren eröffnet. Zusätzlich zum polizeilichen Vorgehen waren vor Ort auch ein Pfarrer sowie ein Notfallseelsorger anwesend, um seelsorgerische Unterstützung zu bieten. Die Polizei übernahm die wichtige Aufgabe, die Familie von Hubert Aiwanger offiziell über seinen Tod zu informieren. Die Ermittlungen werden nun die medizinischen und forensischen Aspekte des Falles in den Mittelpunkt stellen, um den Vorgang abschließend zu dokumentieren.

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Lebenslauf und politischer Werdegang des Verstorbenen

Hubert Aiwanger wurde am 26. Januar 1971 in Ergoldsbach im niederbayerischen Landkreis Kelheim geboren. Er wuchs auf einem Bauernhof auf und legte den Grundstein für seine spätere Karriere mit einem Agrarstudium an der Fachhochschule Weihenstephan. Seine politische Laufbahn begann früh und war geprägt von schnellen Aufstiegen. Seit dem Jahr 2006 war er Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern, was ihn zu einer zentralen Figur in der bayerischen Landespolitik machte.

Im Jahr 2010 übernahm er zusätzlich den Bundesvorsitz seiner Partei und festigte damit seine Bedeutung auf nationaler Ebene. Zuvor hatte er 2008 erstmals als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag eingezogen. Seit dem Jahr 2018 gehörte er der Staatsregierung des Freistaats Bayern an, wo er das Amt des Vizeministerpräsidenten bekleidete. Seine Amtszeit war von der Koalitionsarbeit mit der CSU geprägt, was ihn zu einem der einflussreichsten Politiker der jüngeren deutschen Geschichte machte.

Familie und privates Umfeld

Im privaten Leben war Hubert Aiwanger nicht verheiratet, lebte aber in fester Partnerschaft mit Tanja Schweiger. Die Landrätin des Landkreises Regensburg und Vertreterin der Freien Wähler teilt mit dem Verstorbenen zwei gemeinsame Söhne. Tanja Schweiger hat ihre politische und private Position in den letzten Jahren eng mit Aiwanger verbunden. Die trauernde Familie wird nun in der Öffentlichkeit und in den politischen Gremien von den Kollegen unterstützt.