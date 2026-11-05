Tod von Hubert Aiwanger: Bayerischer Vize-Ministerpräsident in Berlin tot aufgefunden

Der Tod von Hubert Aiwanger schockiert die Politik. Der bayerische Vize-Ministerpräsident wurde tot in seinem Hotelzimmer in Berlin gefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die bayerische Politik steht unter Schock, nachdem bekannt wurde, dass der Tod von Hubert Aiwanger eingetreten ist. Der Vizeministerpräsident von Bayern wurde am Mittwochabend tot in seinem Hotelzimmer im Hotel "Neuer Fritz" in Berlin gefunden. Das fünfstöckige Gebäude liegt an der Friedrichstraße im Berlin er Ortsteil Mitte. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die politischen Kreise und löste eine Welle des Entsetzens aus.

Die Umstände um den Tod von Hubert Aiwanger sind zunächst rätselhaft und traurig zugleich. Am Mittwoch kurz vor der Entdeckung seines Leichnams hatte der 52-jährige Politiker seine Termine abgesagt, weil er sich unwohl gefühlt hatte. Dies wurde initially als harmlose Erkältung oder leichte Erkrankung gedeutet. Wenige Stunden später stellte sich jedoch die tragische Wahrheit ein: Der Parteichef der Freien Wähler war nicht einfach nur krank, sondern verstorben.

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Kontakt zu Fabian Mehring vor dem tödlichen Vorfall

Fabian Mehring, der Staatsminister für Digitalisierung in Bayern, gehörte zu den ersten Amtskollegen, die vom Unglück erfuhren. Mehring befand sich zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls in Berlin und plante ursprünglich ein gemeinsames Essen mit Aiwanger. In einem Beitrag auf der Plattform LinkedIn beschrieb Mehring den Verlauf der Ereignisse nüchtern, aber voller Schmerz. Er schilderte, dass er am Nachmittag gebeten wurde, kurzfristig für seinen kranken Kollegen einzuspringen. Zu diesem Zeitpunkt vermutete er lediglich einen harmlosen Schnupfen und wünschte Aiwanger eine schnelle Genesung.

Die Stimmung kippte, als die schlechten Nachrichten eintrafen. Mehring drückte seine tiefe Bestürzung darüber aus, nun im Hotel sitzen zu müssen und begreifen zu müssen, dass Hubert gestorben ist. Er nannte die Situation komplett surreal und erklärte, dass er fassungslos und sehr traurig sei. Dennoch versuche er, im Berufsalltag weiterzufunktionieren. Dem Trauerfall setzte Mehring ein würdevolles Ende, indem er der Familie des Verstorbenen von Herzen Beileid aussprach und ihr viel Kraft in dieser schweren Zeit wünschte.

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Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Umstände am Fundort

Die genauen medizinischen und rechtlichen Hintergründe des plötzlichen Ablebens müssen nun von den Behörden geklärt werden. Nach Informationen der BILD-Zeitung wies der Leichnam keine äußerlichen Verletzungen auf. Bisher deutet offensichtlich nichts auf ein Fremdverschulden oder einen gewaltsamen Tod hin. Trotz dieser ersten Indizien wurde das Verfahren nicht als rein naturgegeben abgeschlossen, sondern es bestehen formelle Anforderungen an die Klärung.

Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die genaue Todesursache forensisch und rechtlich einwandfrei zu bestimmen. Auch seelsorgerische Hilfe war direkt am Tatort verfügbar. Ein Pfarrer sowie ein Notfallseelsorger wurden auf die Szene gerufen, um den anwesenden Beamten und possibly anwohnenden Personen psychologische Unterstützung anzubieten. Die Polizei kümmerte sich um die offizielle Benachrichtigung der nächsten Angehörigen.

Privates Umfeld und politische Laufbahn von Hubert Aiwanger

Der Tod von Hubert Aiwanger hinterlässt eine große Lücke im öffentlichen Leben Bayerns. Aiwanger war nicht verheiratet, lebte aber in fester Partnerschaft mit Tanja Schweiger. Die 48-jährige Landrätin des Landkreises Regensburg ist ebenfalls Mitglied bei den Freien Wähler. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, die nun ohne ihren Vater aufwachsen müssen. Die Familie wurde durch die Polizei über den plötzlichen Verlust unterrichtet, was eine enorme emotionale Belastung darstellt.

Rückblickend blickt Aiwanger auf eine lange und einflussreiche politische Laufbahn zurück. Geboren wurde er am 26. Januar 1971 in Ergoldsbach in Niederbayern. Er wuchs auf einem Bauernhof auf und absolvierte später ein Agrarstudium an der Fachhochschule Weihenstephan. Sein politisches Engagement begann früh; seit 2006 war er Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern. Zwei Jahre später, im Jahr 2010, übernahm er zusätzlich den Bundesvorsitz seiner Partei, was seine herausragende Rolle auf nationaler Ebene unterstrich.

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Sein Einzug in die Legislative erfolgte 2008, als er erstmals als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag gewählt wurde. Ein weiterer karriererelevanter Meilenstein war 2018, als er in die Regierung des Freistaats Bayern eintrat. Bis zu seinem Tod in Berlin-Mitte hatte er das Amt des Vizeministerpräsidenten inne. Die Trauer um den plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger trifft nicht nur seine Familie, sondern alle politischen und privaten Bekannten tief. Die Ermittlungen zur genauen Ursache seines Todes werden die nächsten Tage und Wochen bestimmen.