Tod von Hubert Aiwanger: Bayerischer Wirtschaftsminister in Berliner Hotel tot aufgefunden

Hubert Aiwanger ist tot. Der bayerische Wirtschaftsminister wurde tot in seinem Hotelzimmer in Berlin gefunden. Die Staatsanwaltschaft bestätigt keine Straftat.

Der Bundesvorstand der Freien Wähler und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist tot. Die Leiche des 53-jährigen Politikers wurde am Mittwoch in seinem Hotelzimmer im dritten Stock des Berliner Hotels Neuer Fritz an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte aufgefunden. Die Nachricht über den Verlust eines führenden politischen Akteurs der bayerischen Landesregierung löste am selben Tag eine massive Schockwelle durch die Medienlandschaft und die politische Szene aus.

Findesituation und forensische Maßnahmen

Laut Informationen, die der Nachrichtenagentur BILD vorliegen, lag Aiwanger leblos in seinem Bett, als die Berliner Polizei das Zimmer betrat. An der Zimmertür hing noch sein blaues Jackett auf einem Kleiderbügel, was auf eine spontane Situation hindeutet. Die Beamten des Landeskriminalamts (LKA) sicherten umgehend Spuren im Hotelzimmer und auf den Fluren. Gerichtsmediziner sind ebenfalls vor Ort, um die Umstände des Todes zu klären.

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Im Rahmen der Ermittlungen wird derzeit eine sogenannte Sofortobduktion durchgeführt. Diese Maßnahme soll voraussichtlich im Laufe des Mittwochs abgeschlossen werden. Ob die Ergebnisse dieser forensischen Untersuchung bereits heute öffentlich bekannt gegeben werden, ist nach Angaben der Behörden noch nicht klar. Die genaue Auffindesituation wird aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht preisgegeben, um mögliche Komplikationen oder Missverständnisse zu vermeiden.

Ermittlungsstatus und medizinische Hintergründe

Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, bestätigte am Abend, dass aktuell kein Anfangsverdacht einer Straftat besteht. Dennoch wurde betont, dass eine natürliche Todesursache vorläufig nicht ausgeschlossen werden kann. Die konkrete Situation beim Auffinden des Toten bleibt vorerst geheim. Es ist jedoch bekannt, dass Aiwanger keine äußerlichen Verletzungen aufwies, was auf eine innere Ursache hindeuten könnte.

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Vor seinem Tod hatte der Politiker verschiedene Anzeichen für Unwohlsein gezeigt. Nach Angaben von BILD-Quellen wollte Aiwanger ursprünglich bei der Eröffnung des Berliner Büros seiner Partei eine Ansprache halten, sagte diesen Termin jedoch kurzfristig ab. Er fühlte sich nicht wohl und blieb im Hotel. Mitarbeiter sprachen von einem möglichen Infekt, während andere Quellen von Magen-Darm-Problemen berichteten. Vertraute des Politikers hatten in den Stunden vor der Entdeckung versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen, waren dabei jedoch erfolglos geblieben.

Privates Umfeld und beruflicher Werdegang

Die Familie von Hubert Aiwanger wurde von der Polizei über den Tod des Politikers informiert. Er war nicht verheiratet, lebte jedoch seit einiger Zeit mit Tanja Schweiger zusammen, die als Landrätin des Landkreises Regensburg für die Freien Wähler tätig ist. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Aiwanger wurde am 26. Januar 1971 in Ergoldsbach im niederbayerischen Raum geboren. Er wuchs auf einem Bauernhof auf und absolvierte ein Agrarstudium an der Fachhochschule Weihenstephan.

Seine politische Karriere war erfolgreich und schnell aufsteigend. Seit 2006 war er Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern und übernahm 2010 zusätzlich den Bundesvorsitz seiner Partei. Seit 2008 saß er als Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Nach der Landtagswahl 2018 stieg er zum bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie zum stellvertretenden Ministerpräsidenten auf. Der konservative Politiker war international als scharfer Kritiker bestimmter EU-Entscheidungen bekannt.

Verlauf der Ermittlungen und öffentliche Reaktionen

Das Hotel Neuer Fritz war stundenlang Tatort der Ermittlungen. Erst mitten in der Nacht wurde Aiwangers Leichnam in einem Wagen der Berliner Gerichtsmedizin abtransportiert. Kurz zuvor war noch ein Pfarrer in seinem Hotelzimmer gewesen, um möglicherweise religiöse Rituale vor der Abholung durchzuführen. Wer die Polizei ursprünglich gerufen hat, bleibt unklar. Die Polizei macht dazu ebenfalls aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

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Bisher bleibt die exakte Todesursache im Dunkeln. Die Rechtsmedizin arbeitet an der Klärung, wobei die Sofortobduktion entscheidende Hinweise liefern soll. Für die bayerische Staatsregierung und die Freie Wähler bedeutet der Tod von Hubert Aiwanger einen massiven Personalverlust an der Spitze des Ministeriums. Die genauen Termine für ein Trauerritual oder eine offizielle Bekanntgabe des genauen Todesumstands wurden bisher noch nicht festgelegt.