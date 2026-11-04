Tod von Hubert Aiwanger: Bayern trauert um den Freier Wähler-Chef

Bayern und die deutsche Politik trauern um Hubert Aiwanger. Der 55-jährige Wirtschaftsminister starb plötzlich in Berlin. Reaktionen aus allen Lagern.

Die bayerische Politik und die Bundesrepublik Deutschland stehen unter Schock, nachdem der Tod des 55-jährigen Hubert Aiwanger bekannt wurde. Der Wirtschaftsminister, stellvertretende Ministerpräsident sowie Parteichef der Freien Wähler wurde am Mittwoch leblos in einem Berliner Hotel aufgefunden. Am selben Nachmittag hatte er noch an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros seiner Partei teilnehmen sollen, sich jedoch zuvor aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet.

Schockierende Nachricht erschüttert alle politischen Lager

Der plötzliche Verlust trifft nicht nur seine Heimatregion tief, sondern sorgt für Bestürzung in nahezu allen politischen Fraktionen. Weggefährten, politische Konkurrenten und Vertreter fast aller Couleur erinnern sich an einen Mann, der durch seine klare Art auffiel und viele Menschen sowohl begeisterte als auch rief. Die Reaktionen zeigen ein breites Spektrum an Respekt und Trauer über den frühen Verlust einer prägenden Figur der bayerischen Landespolitik.

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Koalitionspartner und Opposition trauern öffentlich

Die CSU drückt ihre tiefe Anteilnahme aus und bezeichnet den Tod als absolute Tragödie. Besonders betont wird dabei die Betroffenheit um die Familie und die Kinder des Verstorbenen. Auch im Bayerischen Landtag wird offiziell Abschied genommen, wobei der Verlust für den Parlamentarismus in Bayern als schwer wiegend eingestuft wird. Die Gedanken gelten nun vorrangig den Angehörigen, denen das Beileid ausgesprochen wird.

Auch aus Reihen der FDP wird die Nachricht mit großer Bestürzung aufgenommen. Wolfgang Kubicki würdigte die unkonventionelle und volksnahe Art von Hubert Aiwanger, die die politische Landschaft in Bayern nachhaltig geprägt habe. Martin Hagen betonte hingegen den fehlenden Einfluss auf die bayerische Politik und sprach dem Ehepaar sein tiefes Mitgefühl aus. Beide betonen die streitbare Natur des Politikers, der stets für seine Überzeugungen gekämpft hat.

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Personale Bezüge und politische Bedeutung gewürdigt

Malte Kaufmann von der AfD ging in seiner Reaktion besonders auf persönliche Begegnungen ein. Er erinnerte sich an gemeinsame Zeiten im Beirat der Bundesnetzagentur und an Redeauftritte, bei denen die Halle tobte. Für ihn war Hubert Aiwanger ein streitbares Ross, dessen früher Tod ein großer Schock ist. Er wünschte sich mehr Zeit für gemeinsame Gespräche und mahnt zur Besinnung auf das Wesentliche.

Sepp Müller von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion schloss sich den allgemeinen Kondolanzen an und wünschte Ruhe in Frieden. Weitere Politiker wie Karin Prien nannten den Tod zu früh und drückten ihr Beileid aus. Die Einigkeit in der Trauer zeigt, dass Hubert Aiwanger trotz unterschiedlicher politischer Perspektiven als bedeutendes Mitglied der Staatsregierung und als langjähriger Vorsitzender der Freien Wähler anerkannt wurde.

Nachlass und Rückblick auf politische Karriere

Hubert Aiwanger hinterlässt seine Lebensgefährtin sowie zwei gemeinsame Kinder. Seit 2018 gehörte er fest zur bayerischen Staatsregierung und übte dort die Ämter des Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten aus. Für die Freien Wähler war er weit mehr als nur der formale Vorsitzende; er war über viele Jahre das bekannteste Gesicht der Partei.

Er gilt als der Mann, der die Freien Wähler durch seinen Einsatz bis in die Regierungsführung brachte und als ihr lautester Wahlkämpfer agierte. Sein Tod markiert ein Ende einer Ära in der bayerischen Politik. Die Hinterbliebenen stehen nun im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und der privaten Trauer um einen der einflussreichsten Politiker des Freistaats.