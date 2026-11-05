Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschaftsminister und Führer der Freien Wähler, ist tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Hubert Aiwanger, der langjährige Landesvorsitzende der Freien Wähler und bayerische Wirtschaftsminister, ist tot aufgefunden worden. Der 61-jährige Vize-Ministerpräsident lag tot in seinem Zimmer in einem Hotel in der Friedrichstraße. Die unmittelbare Auslöser des traurigen Ereignisses waren gesundheitliche Gründe, die zur Klärung von Polizei und Staatsanwaltschaft zu ersten Ermittlungen geführt haben. Sein Tod hat die bayerische Politik und die Partei der Freien Wähler in einen Schockzustand versetzt.

Skepsis gegenüber Behörden und Bürokratie

Aiwanger war bekannt dafür, nah an den Wählern zu bleiben und deren Frustration aufzugreifen. Bei Treffen mit Landwirten und Selbstständigen hörte er sorgfältig zu, wenn diese über die Willkür der Behörden klagten. Die Bauern fragten ihn nach dem Irrsinn, der die Bestimmungen für Traktoranhaenger geändert habe. Kleinere Firmen beklagten die wuchernde Bürokratie, die alles komplizierter mache. Viele Menschen auf dem Land waren unzufrieden mit dem, was sie als Entscheidungen von "die da oben" wahrgenommen haben. Aiwanger versprach bei Unklarheiten, nachzuliefern, und zeigte sich dabei als einer von ihnen.

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Konflikt mit Markus Söder und CSU

Das Verhältnis zwischen Aiwanger und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder war seit Langem zerruttet. Söder hatte sich zwar auf das Buendnis mit den Freien Wahlern festgelegt, doch Aiwanger buxste immer wieder von der Regierungslinie aus. Aiwanger verweigerte lange Zeit die Impfung und nahm an Demonstrationen teil. Als Vize-Ministerpräsident behauptete er, die Politik habe wohl den Arsch offen. Soder und Aiwanger konnten oft nicht miteinander, da Aiwanger inhaltlich schwammig blieb und die Rechtspopulisten nur als komische Partei bezeichnete.

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Urspruengliches Image und mediale Spitznamen

Die Medien und die oesterliche Gesellschaft haben Aiwanger oft belaeachtelt, haben sich aber an seiner bayerischen Urspruenglichkeit erfreut. Legendaer wurde seine Aussprache von Apfelsaft als Opflsoft. Viele machten sich darueber lustig, doch Aiwanger bezeichnete den Spott als Arroganz der Staedter. Er wusste genau, dass die Sympathien bei ihm lagen. Aiwanger, Sohn eines Bauern und diplomierter Agraringenieur, war jemand, den es herauszog aus seinem unmittelbaren Umfeld. Seine Eltern waren Ferkelmaester, und er sagte einst: Hast du Schweine, hast du Scheine.

Erfolge der Freien Wähler und parteiliche Unsicherheit

Aiwanger brachte die Gruppierung als feste Groesse in Bayerns Landtag und stach dabei die FDP aus. Er wurde Chef der Fraktion und schaffte 2018 die Koalition mit der CSU. Er war bayerischer Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpraeident bis zu seinem Tod. Bei den Kommunalwahlen im Fraehjahr dieses Jahres nahmen die Freien Wähler den Christsozialen erstaunlich viele Aemter der Landraete ab. Doch Aiwanger scheiterte dabei, die Freien Wähler als bundespolitische Kraft zu etablieren. In Rheinland-Pfalz flogen sie aus dem Landtag, im EU-Parlament stellen sie drei Abgeordnete. Bei Bundestagswahlen hatten sie nie den Hauch einer Chance. Zuwachs ueber die Jahre: fast keiner. Damit war Aiwanger gescheitert, nahm es aber mit Humor.