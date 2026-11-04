Tod von Hubert Aiwanger: Bayerns Wirtschaftsminister verstorben

Hubert Aiwanger ist tot. Der bayerische Wirtschaftsminister wurde in Berlin gefunden. Die Freie Wähler bestätigen den plötzlichen Tod des 55-Jährigen.

Der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Der Politiker der Partei Freie Wähler wurde am Mittwoch in einem Hotelzimmer in Berlin aufgefunden. Die Nachricht seines Todes bestätigten Quellen aus Partei- und Polizeikreisen dem Tagesspiegel.

Tod in Berlin: Umstände und Gesundheitsvorfall

Zuvor hatte die Boulevardzeitung Bild über den Vorfall berichtet. Als Ursache für das Ende werden gesundheitliche Gründe angenommen. Parteikreisen zufolge musste Aiwanger bereits ein für Mittwochfrüh geplantes Interview absagen, da er sich nicht wohl fühlte. Ein Kollege sprang für ihn bei der Eröffnung des Hauptstadtbüros der Freien Wähler ein.

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Krankheitsverlauf und interne Kommunikation

Aiwanger befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Hotel im Bereich um die Friedrichstraße in Berlin, weil es ihm nicht gut ging. Anfangs wurde von einer Magen-Darm-Grippe gesprochen. Später verbreitete sich die schockierende Nachricht von seinem plötzlichen Tod dann in einem parteiinternen Chat. Fabian Mehring, Bayerns Staatsminister für Digitales, hatte kurz vor der Entdeckung des Toten noch für Aiwanger eingestanden.

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Politische Laufbahn und historischer Kontext

Seit 2008 war Hubert Aiwanger Mitglied des bayerischen Landtags und übte seit 2010 auch das Amt des Bundesvorsitzenden der Freien Wähler aus. Unter seiner Führung gelang es der Partei nach der Wahl 2018 erstmals, in die bayerische Regierung einzuziehen. Seine politische Karriere war jedoch auch von Kontroversen geprägt. Wenige Wochen vor der Landtagswahl 2023 löste ein antisemitisches Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit einen großen Skandal aus.

Schulzeit-Skandal und politische Reaktionen

In der Folge des Skandals outete sich Aiwangers Bruder als Verfasser des Materials. Dennoch wurden weitere Vorwürfe zu Aiwangers früherem Verhalten erhoben. Nach mehreren Tagen entschuldigte sich der Minister, beklagte zugleich eine Kampagne gegen sich. CSU-Chef Markus Söder hatte sich zuvor klar gegen eine Entlassung von Aiwanger ausgesprochen, was die Koalition stabilisierte.