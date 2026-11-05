Hubert Aiwanger ist tot. Die Rekonstruktion seiner letzten Stunden in Berlin nach der Büroeröffnung der Freien Wähler, die Ermittlungen zum natürlichen Tod und die schockierten Reaktionen.

Der deutsche Politiker Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren tot. Der bayerische Wirtschaftsminister und Vorsitzende der Freien Wähler verstarb während eines Berlin -Aufenthalts, der eigentlich der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros seiner Partei gewidmet war. Die dramatischen Ereignisse konzentrieren sich auf die Zeit am Mittwoch in der deutschen Hauptstadt, als sich die Umstände seines Todes erst nach und nach offenbarten.

Rekonstruktion der Letzten Stunden in Berlin

Hubert Aiwanger war am Abend zuvor im Hotel Neuer Fritz an der Friedrichstraße eingetroffen und hatte sich in einem Zimmer im dritten Stock eingequartiert. Gegen Vertraute gab er zuvor Anzeichen von Unwohlsein preis. Aufgrund dieser Berichte ging die Partei zunächst von einem harmlosen Magen-Darm-Infekt aus. Aus diesem Grund wurden seine Termine am Vormittag abgesagt, während die Parteifreunde mit der Eröffnung des Büros an der Französischen Straße im Regierungsviertel fortfuhren.

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Zum geplanten Beginn der Feier um 14:30 Uhr fehlte der Chefr. Er hatte seine Teilnahme offenbar kurz zuvor noch einmal abgesagt. Der bayerische Digitalminister Fabian Mehring sprang für ihn ein und sandte per SMS Genesungswünsche. Mehring gab später auf Instagram an, er sei von einem einfachen Schnupfen ausgegangen. Die Feierlichkeiten im italienischen Restaurant Il Punto zogen sich bis etwa 17 Uhr hin.

Vom Unwohlsein zum Notfall im Hotel

Mehrfach versuchten Parteifreunde, Hubert Aiwanger telefonisch zu erreichen, bekamen jedoch keine Antwort. Da sich keine Verbindung herstellen ließ, legten einige Anwesende den zehminütigen Fußweg vom Restaurant zum Hotel zurück. Sie klopften an die Zimmertür in der Friedrichstraße, erhielten jedoch keine Reaktion. Das blaue Jackett des Politikers hing noch an der Tür, was auf seinen kurzen Aufenthalt hindeutete.

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Die Sorge wuchs, als weiterhin kein Lebenszeichen zu vernehmen war. Laut Berichten verständigten die Parteifreunde schließlich das Hotelpersonal. Die Mitarbeiter öffneten die Tür, und das Schlimmste bestätigte sich: Hubert Aiwanger lag tot in seinem Zimmer. Gegen 19 Uhr wurde der Notruf gewählt, und kurze Zeit später traf die Polizei am Tatort ein, um den Vorfall zu dokumentieren.

Ermittlungen zur Todesursache

Die genaue Ursache für den Tod von Hubert Aiwanger bleibt zunächst im Dunkeln, doch erste Hinweise deuten auf eine natürliche Ursache hin. Michael Petzold, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, erklärte nach der Obduktion, dass diese Hinweise auf einen natürlichen Tod ergeben habe. Dennoch stehen weitere Untersuchungen der Rechtsmedizin aus, um den genauen medizinischen Hintergrund abschließend zu klären.

Bisherige Rekonstruktionen zeichnen das Bild eines scheinbar harmlosen Anfangs der Erkrankung, der sich fatal entwickelte. Die Diskrepanz zwischen der öffentlich gefeierten Büroeröffnung und dem privaten tragischen Ende im Hotelzimmer steht im starken Kontrast. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um alle Umstände rund um das Ableben des Politikers wissenschaftlich zu untersuchen.

Hinterlassenschaft und Schock in der Politik

Hubert Aiwanger hinterlässt seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger, die 48-jährige Landrätin des Landkreises Regensburg und Mitglied der Freien Wähler. Zudem bleiben zwei gemeinsame Söhne zurück. Der Verlust trifft nicht nur die Familie, sondern auch die politische Landschaft, insbesondere innerhalb der Partei, die er lange geprägt hat.

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Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU äußerte sich schockiert über den plötzlichen Tod. In einer Erklärung schrieb er, dass Hubert Aiwanger allen sehr fehlen werde. Söder gab zu, die Nachricht zunächst nicht glauben zu können und betonte, dass ein solcher Verlust auf schmerzliche Weise die Vergänglichkeit des Lebens vor Augen führe. Die Trauer um Hubert Aiwanger ist in weiten Teilen der Politik spürbar.