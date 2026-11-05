Tod von Hubert Aiwanger: Obduktion schließt Fremdverschulden aus

Die Staatsanwaltschaft Berlin teilt mit, dass Hubert Aiwanger ohne Fremdverschulden starb. Obduktion fand keine Suizidhinweise. Details zum Tod des Freie-Wähler-Chefs.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das vorläufige Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams von Hubert Aiwanger bekanntgegeben. Demnach ist der bayerische Vize-Regierungschef ohne Fremdverschulden verstorben. Diese Feststellung basiert auf der bisherigen Obduktion, die auch keine Anhaltspunkte für einen Suizid ergab. Der Tod des 55-jährigen Politikers geht demzufolge offensichtlich auf eine Erkrankung oder einen medizinischen Notfall zurück.

Umstände des Todes in Berlin

Der Tode des Freie-Wähler-Chefs ereignete sich in Berlin, wo er ursprünglich das neue Hauptstadtbüro seiner Partei einweihen sollte. Es handelte sich um ein Herzensprojekt des konservativen Flügel der Freien Wähler. Hubert Aiwanger hatte seinen Auftritt am Mittwoch kurzfristig abgesagt, da er sich gesundheitlich nicht wohl fühlte. Stattdessen verbrachte er den Tag in seinem Hotelzimmer, nachdem er den Termin storniert hatte.

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Familie und Erreichbarkeit

Nach der Absage der Veranstaltung war Hubert Aiwanger telefonisch nicht mehr erreichbar. Gegen 19 Uhr wurde er leblos in seinem Zimmer im Hotel Neuer Fritz im Stadtbezirk Mitte entdeckt. Die genaue Person, die den 55-Jährigen fand, ist derzeit nicht öffentlich bekannt. Der Wirtschaftsminister war bei seiner Berlin-Reise von Beamten des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) begleitet worden.

Ermittlungstaktische Zurückhaltung

Ein Sprecher des LKA München bestätigte am Morgen, dass Beamte des Landesamts anwesend waren. Zur konkreten Auffindesituation konnte der Sprecher jedoch keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte am Vorabend erklärt, dass die Details aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht preisgegeben werden dürfen. Dies soll sicherstellen, dass der Untersuchungsprozess nicht beeinträchtigt wird und alle Beweismittel korrekt gesichert werden können.

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Sicherheit durch Kriminalbeamte

Die Präsenz von Beamten des LKA verdeutlicht den hohen Sicherheitsstandard, der bei Reisen von Spitzenpolitikern in Bayern üblich ist. Hubert Aiwanger reiste nach Berlin, um die Eröffnung des neuen Büros der Freien Wähler voranzutreiben. Der plötzliche Ausfall seines Termins sorgte für Unklarheiten, da er sich im Anschluss nicht mehr telefonisch erreichen ließ. Die Begleitung durch die Sicherheitskräfte diente vermutlich dem Schutz und der logistischen Unterstützung während seines Aufenthalts in der Hauptstadt.

Zukünftige Schritte der Justiz

Die Staatsanwaltschaft in Berlin führt die rechtmedizinischen Untersuchungen weiter durch, um die genaue Todesursache endgültig zu klären. Da Fremdverschulden und Suizid ausgeschlossen wurden, konzentrieren sich die Ermittlungen auf medizinische Hintergründe. Die Öffentlichkeit wird über weitere Ergebnisse informiert, sobald dies die Ermittlungstaktik zulässt. Der Fall bleibt ein trauriges Ereignis in der bayerischen und bundesdeutschen Politik, das nun juristisch und medizinisch aufgearbeitet wird.