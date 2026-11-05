Tod von Hubert Aiwanger schockt Bayern: Freie Wähler suchen Nachfolger

Der plötzliche Tod des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger löst Bestürzung aus. Die Freien Wähler stehen vor der Herausforderung, ihre Führungsposition neu zu besetzen.

Die bayerische Landespolitik ist zutiefst erschüttert. Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger, dem 55-jährigen Landeswirtschaftsminister und führenden Kopf der Freien Wähler, hat über Parteigrenzen hinweg Trauer und Fassungslosigkeit ausgelöst. Der Politiker wurde am Mittwoch leblos in einem Hotelzimmer aufgefunden, was nun eine intensive Suche nach einer neuen politischen Führung für seine Partei und das Bundesland nach sich zieht.

Auffinden im Hotel und Ermittlungsverfahren

Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte am Abend den Tod von Hubert Aiwanger. Er sei am frühen Abend in seinem Zimmer im Hotel Neuer Fritz entdeckt worden, das sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Friedrichstraße befindet. Ein Sprecher der Behörde teilte mit, dass die konkrete Auffindesituation aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht preisgegeben werden kann. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die genaue Todesursache und den Hergang des Vorfalls aufzuklären sowie ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen.

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Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte sich Hubert Aiwanger am Nachmittag gesundheitlich bedingt bei einem Parteitermin vertreten lassen und war später nicht mehr erreichbar. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um einen natürlichen Tod handelt, doch die offizielle Klärung steht noch aus. Die genauen Umstände bleiben bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen geheim.

Führungslücke bei den Freien Wählern

Die Freien Wähler stehen nun vor der dringenden Aufgabe, sowohl auf Landesebene als auch bundesweit neue Vorsitzende zu finden. Hubert Aiwanger war erst vor einem Jahr als Landeschef wiedergewählt worden und plante eigentlich, sich übernächstes Wochenende erneut als Bundesvorsitzender bestätigen zu lassen. In einer ersten Erklärung betonte die Partei, die Arbeit im Sinne von Hubert Aiwanger fortzuführen. Ob der geplante Bundesparteitag am 14. November wie vorgesehen stattfinden wird, ist jedoch noch unklar.

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Im bayerischen Wirtschaftsministerium übernimmt zunächst vertretungsweise Staatssekretär Tobias Gotthardt die Amtsgeschäfte, wie dies in der Geschäftsordnung der Staatsregierung geregelt ist. Das Ministerium bestätigte, dass Gotthardt umgehend von einer Delegationsreise aus Singapur nach Bayern zurückkehrt. Wie die Freien Wähler ihre Posten langfristig nach- oder umbesetzen, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen müssen.

Trauer und Reaktionen über Parteigrenzen hinweg

Der Verlust eines so prägenden Politikers rührt weit über den Kreis der Freien Wähler hinaus. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bezeichnete den Tod auf der Plattform X als absolute Tragödie und versicherte, dass die Gedanken zuerst bei der Familie und den Kindern von Hubert Aiwanger seien. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) erklärte via Instagram, der unerwartete Tod sei ein schwerer Verlust für den Bayerischen Landtag und die gesamte bayerische Politik.

Auch andere politische Akteure zeigten sich bestürzt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) würdigte Hubert Aiwanger als streitbaren Kämpfer für seine Überzeugungen. AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel sprach von einer sehr traurigen Nachricht. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft betonte in einer Stellungnahme den großen Verlust an einem Vollblutpolitiker, der leidenschaftlich die Interessen von Mittelstand, Industrie, Handel und Handwerk vertrat.

Politische Laufbahn und historische Bedeutung

Hubert Aiwanger war seit 2006 Landes- und seit 2010 Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Seine politische Karriere begann 2008 mit dem Einzug in den Bayerischen Landtag, wo er Fraktionschef wurde. Zehn Jahre später schmiedeten CSU und Freie Wähler erstmals eine Koalition, wodurch Hubert Aiwanger zum Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten aufstieg. Im Spätsommer 2023 geriet er durch ein antisemitisches Flugblatt aus seiner Schulzeit unter Druck, konnte aber bei der Landtagswahl wenige Wochen später ein Rekordergebnis von 15,8 Prozent für seine Partei erzielen.

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Unter der Führung von Hubert Aiwanger gewannen die Freien Wähler bei den Kommunalwahlen dieses Frühjahr der CSU viele Landratsposten ab. Stellvertretender Landesvorsitzender Armin Kroder betonte, dass die Partei die Überzeugung für eine sachorientierte Politik weiterleben werde. Fraktionschef Florian Streibl sagte, Bayern werde ohne ihn ein anderes sein. Die nächsten Schritte zur Neubesetzung der Ämter werden die politische Landschaft in München und Berlin nachhaltig verändern.