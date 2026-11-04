Tod von Hubert Aiwanger schockt Bayern: Minister übernimmt Vertretung

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Die Freie-Wähler-Partei und die Koalitionspartner trauern, während die Staatsregierung die Amtsgeschäfte regelt.

Der bayerische Landespolitik und die gesamte deutsche Koalition stehen Kopf: Der 55-jährige Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist plötzlich gestorben. Seine Leiche wurde am frühen Abend in seinem Hotelzimmer in Berlin gefunden. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die genaue Todesursache zu klären und ein Fremdverschulden auszuschließen. Die genauen Umstände der Auffindesituation werden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht veröffentlicht.

Sofortiger Amtsantritt der Vertretung

In der bayerischen Landesregierung tritt nun die Geschäftsordnung in Kraft. Mindestens vertretungsweise übernimmt der Staatssekretär Tobias Gotthardt die Amtsgeschäfte des Wirtschaftsministeriums. Gotthardt befindet sich aktuell auf einer Delegationsreise in Singapur und wird unverzüglich nach Bayern zurückkehren. Ob die Freien Wähler ihre Ministerposten später nach- oder umbesetzen, ist noch offen. Auch der Termin für den Bundesparteitag am 14. November steht unter Frage, da die Partei nun einen neuen Landes- und Bundesvorsitzenden wählen muss.

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Reaktionen aus der Koalition und Opposition

Die Bestürzung über den Verlust von Hubert Aiwanger reicht weit über die Parteienlandschaft hinaus. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bezeichnete den Tod als absolute Tragödie. Er betonte auf der Plattform X, dass die Gedanken zunächst bei der Familie und den Kindern des Verstorbenen liegen. Auch die Opposition in Bayern und die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft reagierten geschockt. Der Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt würdigte Aiwanger als energischen Streiter für die Interessen von Mittelstand, Industrie, Handel und Handwerk in Bayern.

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Politische Karriere und historische Konflikte

Aiwanger prägte die bayerische Politik seit 2006 maßgeblich. Seit 2010 war er auch Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Nach dem Einzug in den Landtag 2008 schmieden CSU und Freie Wähler 2018 erstmals eine Koalition. Aiwanger wurde dabei Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Ein schwerer politischer Einschnitt markierte der Spätsommer 2023, als antisemitische Flugblätter aus seiner Schulzeit öffentlich wurden. Die Koalition geriet ins Wanken, doch bei der Landtagswahl wenige Wochen später feierte die Partei ein Rekordergebnis von 15,8 Prozent.

Ungeklärte Zukunft der Partei und Regierung

Nach dem Tod des Galionsfigures bleibt unklar, wie die Zukunft der Freien Wähler aussieht. Der stellvertretende Landesvorsitzende Armin Kroder versprach, das Erbe Aiwangers in Form einer sachorientierten Politik fortzuführen. Der Fraktionschef Florian Streibl erklärte, dass Bayern ohne ihn ein anderes Land sein werde. Ein großes politisches Ziel Aiwangers blieb jedoch unerreicht: der Einzug seiner Partei in den Bundestag auf Ebene der Bundesrepublik.