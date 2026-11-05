Tod von Hubert Aiwanger verändert bayerische Politik tiefgreifend

Der Tod von Hubert Aiwanger markiert ein Ende einer Ära in Bayern. Seine Rolle als Stütze für Markus Söder und Bremse für die AfD präsagierte den Wandel.

Der Tod des Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger, der im Alter von 55 Jahren verstarb, wird weitreichende Folgen für die politische Landschaft in Bayern haben. Sein politischer Aufstieg war maßgeblich auf Kosten der Christlich-Sozialen Union ( CSU) erfolgt, während er gleichzeitig als entscheidende Bremse für das Wachstum der Alternative für Deutschland (AfD) in Bayern wirkte. Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der 59 Jahre alt ist, war Aiwanger sowohl ein unerbittlicher Gegner als auch ein unverzichtbarer Helfer. Die Dynamik dieser ungewöhnlichen Partnerschaft wird nun ohne eine ihrer beiden treibenden Kräfte neu definiert werden müssen.

Wahlergebnisse und politische Machtverschiebung

Bei der letzten Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober 2023 erzielten die Freien Wähler unter der Führung von Hubert Aiwanger ein Ergebnis von 15,8 Prozent. Dieser Wert löste bei der CSU einen deutlichen Schock aus und zwang die Partei dazu, sich zum zweiten Mal seit dem Bestehen des Freistaats zur Bildung einer Koalition mit den Freien Wählern zu entschließen. Seit 1962 hatte keine andere Partei diese Koalitionsform mit den Christsozialen eingehen müssen. Die Freien Wähler schienen damit die jahrzehntelange Alleinherrschaft der CSU im Freistaat Bayern dauerhaft beendet zu haben. Hubert Aiwanger nutzte den Wahlkampf 2023, um massiv gegen das Heizungsgesetz der rot-grünen Bundesregierung zu Felde zu ziehen und mobilisierte damit unzufriedene Wähler.

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Strategie gegen die AfD und Wählermobilisierung

Aiwanger positionierte sich als Verteidiger der so genannten Bayern-Brandmauer gegen die AfD. Er argumentierte im Landtagswahlkampf 2023, dass ohne die Freien Wähler die AfD in Bayern bereits lange zuvor bei 20 Prozent der Stimmen gelegen hätte. Durch seine Polemik gegen Corona-Maßnahmen und seine Forderung, die Demokratie zurückzuholen, sprach er Wählerschichten an, die unter der Kanzlerin Angela Merkel (72, CDU) nicht erreicht werden konnten. Bei den Bauernprotesten im Januar 2024 stellte er sich an die Spitze der Demonstrationen und mobilisierte gegen den damaligen Landwirtschaftsminister der Grünen. So sammelte er ländliche konservative Wähler ein, die über die CSU grummelten und die Stimmen an die Freien Wähler als Fleisch vom eigenen Fleisch betrachteten.

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Dynamik der Bayern-Koalition und interne Konflikte

Das Regierungspaar Söder und Aiwanger präsentierte sich stolz als Bayern-Koalition und wollte als stabilisierende Kraft im Vergleich zu den oft chaotischen Koalitionen der Berliner Bundesregierungen dienen. Aiwanger betonte gegenüber BILD, dass er und Söder eine stabile Arbeitsbeziehung pflegten. Doch parallel dazu wuchs die Missstimmung innerhalb der CSU. Bei den Kommunalwahlen verdoppelten die Freien Wähler die Zahl ihrer Landräte von 14 auf 28, und dies geschah komplett auf Kosten der CSU. Aiwanger jubelte darüber, dass dies noch nicht das Ende ihrer Entwicklung sei, während Markus Söder in die größte Krise seiner Amtszeit stürzte. CSU-Kommunalpolitiker kritisierten offen seinen Regierungsstil als zu selbstbezogen und auf Publicity ausgerichtet.

Personen von Hubert Aiwanger und politische Ambitionen

Die Neid auf das politische Talent von Hubert Aiwanger spielte eine signifikante Rolle bei der Verspannung in der CSU. Seit 2006 war er Vorsitzender der Freien Wähler und hatte aus einem Bündnis lokaler Wählergruppen eine schlagkräftige Landespartei geformt. Viermal wurde die Partei unter seiner Führung in den bayerischen Landtag gewählt, wobei seine Redetalente und Auftritte im Land maßgeblich zur Gewinnung von Mitgliedern und Wählerstimmen beitrugen. Trotz zweier erfolgloser Kandidaturen für den Bundestag etablierte er sich als zentrale Figur. Seit 2023 stellten die Freien Wähler vier von 14 Ministern in der bayerischen Staatsregierung, was ihre Bedeutung unterstreicht. Der Tod Aiwangers entfernt nun einen der stärksten Akteure aus diesem Gefüge, was die Zukunft der Koalition und die Machtbalance in München grundlegend verändert.