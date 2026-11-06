Tod von Jesús de Miguel: Familie dankt für Trauerzeichen nach Kollision

Der spanische Fußballspieler Jesús de Miguel ist nach einer Kollision im Zweitligaspiel verstorben. Seine Familie bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Respekt.

Die Familie des spanischen Fußballspielers Jesús de Miguel hat sich nach dessen tragischem Tod öffentlich zu Wort gemeldet. Der Stürmer war am Montag, dem Tag des Spiels, schwer verletzt worden und verstarb am darauffolgenden Dienstag. Berater Manuel Hernández übermittelte eine Erklärung, in der sich die Angehörigen herzlich bei allen bedankten, die Zeichen der Zuneigung, Unterstützung und des Respekts nach dem Verlust von Jesús an sie richteten.

Dank der Familie an die Öffentlichkeit

In der offiziellen Stellungnahme, die durch den Berater Manuel Hernández verbreitet wurde, drückten die Hinterbliebenen ihre tiefe Dankbarkeit für die vielen Nachrichten und Gesten aus, die sie erreicht haben. Es gebe keine Worte, die ausreichen, um für jede einzelne Geste der Zuneigung zu danken, hieß es in der Erklärung. Die Familie sei Jesús dafür sehr dankbar, dass er von allen geliebt worden sei. Gleichzeitig bat die Familie eindringlich darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren und die Trauer in der Ruhe zu durchleben, die die Situation erfordere.

Also read Jesús de Miguel tot: Torhüter Jesús Owono äußert sich erstmals

Ablauf der Kollision und medizinischer Notfall

Das Unglück ereignete sich während des Zweitliga-Spiels am Montag zwischen CD Teneriffa und dem FC Andorra. Dabei kollidierte Jesús de Miguel mit Jesús Owono, der 25 Jahre alt ist. Sofort nach dem Aufprall wurde der verletzte Spieler auf dem Rasen medizinisch versorgt. Während des Transports ins Krankenhaus erlitt Jesús de Miguel einen Herzstillstand. Trotz der sofortigen Maßnahmen konnte sein Leben nicht gerettet werden. Am Dienstagmorgen bestätigte sein Klub den Tod des Spielers offiziell.

Offizielle Todesursache bekanntgegeben

Die medizinischen Behörden und der Klub gaben am Dienstag die offizielle Todesursache bekannt. Diese lautete auf ein "akzidentelles Thoraxtrauma". Dabei handelt es sich um eine schwere, durch einen Unfall verursachte Verletzung des Brustkorbs, die letztlich zu seinem Tod führte. Dieser medizinische Befund erklärt den plötzlichen und tragischen Verlauf der Ereignisse, die mit der Kollision auf dem Spielfeld begannen. Die Schwere dieser Verletzung führte dazu, dass Jesús de Miguel trotz der schnellen Reaktion der Sanitäter verstarb.

Advertisement

Statement von Jesús Owono zur Tragödie

Jesús Owono selbst meldete sich nach dem Tod von Jesús de Miguel zu Wort und äußerte seinen unermesslichen Schmerz. Er beschrieb die vergangenen Tage als die schwersten seines Lebens. Ihm fehlten die Worte, und es falle ihm sehr schwer, das Geschehene zu verarbeiten. Owono erklärte, dass der Verlust von Jesús ihm großen Schmerz bereite und seine Gedanken bei dem Verstorbenen, dessen Familie und allen Menschen seien, die ihn geliebt hätten. Dies war die erste direkte Reaktion des anderen Spielers an der Kollision.

Erbliche Lücke und gemeinsames Gedenken

Berater Manuel Hernández betonte in der Erklärung, dass Jesús eine Lücke hinterlasse, die unmöglich zu füllen sei. Gleichzeitig hinterlasse der Verstorbene eine unermessliche Erinnerung bei all jenen, die das Glück gehabt hätten, ihr Leben mit ihm zu teilen. Die Botschaft der Familie zielt darauf ab, die Trauer gemeinsam zu bewältigen und die Wertschätzung für das Leben von Jesús de Miguel zu bewahren. Die Unterstützung durch die Fans und die Fußballgemeinschaft wird als wesentlicher Trost in dieser Zeit angesehen, während die Familie nun den Fokus auf die Stille und die Ruhe legt, die für die Trauerarbeit notwendig ist.