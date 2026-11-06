Tod von Jesús de Miguel: Konfusion nach Zweitliga-Foul

Der Zweitligastürmer Jesús de Miguel starb an den Folgen eines Himmelsballs-Fouls. Seine Partnerin Mina Bonino und Torwart Jesús Owono reagieren auf die Tragödie.

Der spanische Zweitligastürmer Jesús de Miguel ist am Dienstag im Alter von 30 Jahren gestorben. Sein Tod ereignete sich nur einen Tag nach einem harten Foul während eines Spiels. Die Umstände der Kollision im Strafraum haben zu großer Bestürzung in der Liga geführt. Mediziner stellten einen Herzstillstand auf dem Weg in die Klinik fest.

Schweres Foul und medizinische Notlage

Die fatale Situation entstand, als Jesús de Miguel mit dem Torwart Jesús Owono zusammenprallte. Der 25-jährige Keeper von CD Teruel stürzte ab und riss den Angreifer von CD Guijuelo mit sich. De Miguel erhielt vor Ort schnelle medizinische Versorgung. Dennoch trat während des Transports in eine Klinik ein akuter Herzstillstand auf. Er verstarb am darauffolgenden Dienstagmorgen an den schweren Verletzungen.

Also read Jesús Owono trauert um Jesús de Miguel

Partnerin Mina Bonino nimmt Stellung

Mina Bonino, die Partnerin des verstorbenen Spielers, veröffentlichte eine öffentliche Erklärung. Sie betonte, dass die Kollision im Spiel eine Tragödie gewesen sei. Sie sprach davon, dass kein Trost und keine Worte diesen Moment lindern könnten. Besonders die Familie des jungen Mannes, seine Eltern, seine Frau und seine Tochter, stehen im Mittelpunkt ihrer Gedanken. Bonino erklärte, dass der Tod nicht verhindert werden konnte, aber eine weitere Tragödie vermeidbar sei.

Solidarität mit Torwart Jesús Owono

Mina Bonino wandte sich direkt an Jesús Owono und forderte Verständnis für die Situation. Sie erklärte, dass der Torwart sein Leben lang die Konsequenzen seines Fehlers tragen müsse. Ein rücksichtsloses Foul habe dem Mitspieler das Leben gekostet. Es habe möglicherweise auch Owonos eigenes Leben ruinieren können. Sie betonte jedoch, dass er kein Mörder sei und keine Tötungsabsicht bestand. Die soziale Ächtung werde ihn sein Leben lang begleiten.

Advertisement

Offizielle Todesursache und Trauer der Familie

Die Ärzte stellten eine "akzidentelles Thoraxtrauma" als offizielle Todesursache fest. Dies beschreibt eine durch einen Unfall verursachte schwere Verletzung des Brustkorbs. Die Familie des Verstorbenen bat respektvoll um Respektierung der Privatsphäre. Sie betonte, dass tiefe Liebe und Erinnerung an Jesús sie immer begleiten würden. Der Einfluss, den der Spieler auf viele Menschen hatte, bleibt nach ihrem Willen bestehen.

Auswirkungen auf den Fußball und die Zukunft

Der Vorfall in der Segunda Federación hat erhebliche mediale Aufmerksamkeit erregt. Die Debatte über Härte im Sport und Sicherheitsvorkehrungen wird sich fortsetzen. Jesús de Miguel hinterlässt eine Familie, die nun in der Stille trauern muss. Die Liga und die Vereine stehen vor der Aufgabe, mit der Situation angemessen umzugehen. Die Zukunft des betroffenen Vereins und der beteiligten Spieler bleibt unsicher.