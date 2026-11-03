Tod von Jesús de Miguel: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Spanische Behörden ermitteln nach dem tödlichen Unfall von Jesús de Miguel im Zweitligaspiel gegen FC Andorra. Der Vorfall führt zu Anklagen wegen fahrlässiger Tötung.

Die spanische Polizei hat am Dienstag Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung gegen den Tod des Fußballers Jesús de Miguel eingeleitet. Der 30-jährige Angreifer war kurz vor Mitternacht am Dienstag im Universitätsklinikum Nuestra Señora de Candelaria verstorben. Die Nationalpolizei in Santa Cruz de Tenerife untersucht nun die genauen Umstände des Zusammenpralls mit dem Torhüter Jesús Owono.

Mörderkommission prüft Hergang des Unfalls

Die Mordkommission der Nationalpolizei nimmt nun eine detaillierte Analyse des Vorfalls vor. Im Fokus steht dabei die Frage, ob möglicherweise fahrlässiges Verhalten zum Tod des Fußballers beigetragen hat. Neben dem Zusammenprall selbst wird auch die anschließende medizinische Versorgung auf dem Platz und während des Transports rekonstruiert.

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Die Behörden prüfen, ob die Rettungskräfte und das medizinische Personal ihre Pflichten korrekt erfüllt haben. De Miguel erlitt während des Transports einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Trotz dieser Maßnahmen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand in der Nacht weiter, bis sein Tod am Dienstagmorgen um 8 Uhr bestätigt wurde.

Stellungnahmen der beteiligten Vereine

Der FC Andorra äußerte sich am selben Abend noch mit einer Mitteilung, in der er de Miguel und seiner Familie Genesungswünsche übermittelte. Der Verein bat um Verständnis und Respekt für die Familie des verstorbenen Spielers. Die Spieler beider Mannschaften reagierten sichtlich betroffen, als Schiedsrichter Perez Hernandez die Partie am Montagabend unmittelbar nach dem Zusammenprall abgebrochen hatte.

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Der Verein CD Teneriffa, für den de Miguel spielte, veröffentlichte ebenfalls eine Trauerbotschaft. Der Verein bat die Öffentlichkeit, die Privatsphäre der Familie des verstorbenen Angreifers zu respektieren. De Miguel war im Sommer 2025 zu CD Teneriffa gewechselt und hatte in insgesamt 36 Pflichtspielen für den Verein elf Tore erzielt.

Konkrete Konsequenzen und nächste Schritte

Die Ermittlungen der spanischen Behörden werden sich in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzen. Die Polizei wird wahrscheinlich Videoaufzeichnungen der Partie und medizinische Berichte auswerten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden entscheidend dafür sein, ob weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Für die Familie von Jesús de Miguel bedeutet dies eine belastende Zeit. Die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Vorfall bleibt hoch, da der Tod eines Profifußballers während eines Spiels eine Seltenheit darstellt. Die Gemeinschaft der spanischen Fußballligen trauert um den talentierten Stürmer.