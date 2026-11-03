Tod von Jesús de Miguel: Tod durch Herzstillstand nach Zusammenstoß

Der spanische Fußball trauert um Jesús de Miguel, der im Alter von 30 Jahren verstarb. Ein harscher Foulstoß bei CD Teneriffa gegen Andorra FC führte zum plötzlichen Tod des Stürmers.

Die Fußballwelt ist erschüttert, nachdem der spanische Profi Jesús de Miguel im Alter von 30 Jahren verstorben ist. Der CD-Teneriffa-Stürmer erlag einem Herzstillstand, der nach einem schweren Foul im Spiel zwischen CD Teneriffa und Andorra auftrat. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Abend in der Nachspielzeit des Zweitliga-Matches. Gegen 21:00 Uhr trat die tödliche Kollision zwischen dem Angreifer und dem Torwart auf. Am darauffolgenden Morgen bestätigten die Medien den tragischen Ausgang für den 30-jährigen Sportler.

Tödlicher Zusammenstoß auf dem Spielfeld

Der Mechanismus des Unfalls ist klar dokumentiert: Jesús de Miguel kollidierte mit Jesus Owono, dem Torwart des gegnerischen Vereins Andorra. Owono ist 25 Jahre alt und trug während des Aufeinandertreffens die Verantwortung im Tor von Andorra. Die beiden Sportler prallten mit voller Wucht zusammen, was direkt zu einem Herzstillstand des Stürmers führte. Medizinische Rettungskräfte waren sofort zur Stelle, um De Miguel zu reanimieren und lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Der plötzliche medizinische Notfall endete jedoch tragisch, trotz aller Bemühungen im Stadion und den darauf folgenden Transportwegen.

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Gerard Piqué verlässt Stadion sofort

Der spanische Weltmeister Gerard Piqué, der im Alter von 39 Jahren Besitzer des Vereins Andorra ist, reagierte unmittelbar auf die Eskalation. Piqué befand sich zu dem Zeitpunkt des schrecklichen Vorfalls im Stadion und verfolgte das Spielgeschehen aus der Nähe. Medienberichte aus Spanien belegen, dass Piqué das Areal umgehend verließ, nachdem die Kollision passiert war. Ein in den sozialen Medien viral gegangenem Video ist zu entnehmen, wie der ehemalige FC-Barcelona-Spieler das Stadion zügig in Richtung des Krankenhauses verlässt. Piqué begab sich direkt ins Hospital de la Candelaria, wo Jesús de Miguel behandelt wurde, um sich ein Bild von der Lage zu machen und Trost zu spenden.

Offizielle Trauerbekundungen und Reaktionen

Piqué nutzte die Plattform X, um seine schockierende Empörung und sein Mitgefühl in einem öffentlichen Statement auszudrücken. In seinem Post hieß es wörtlich: "Es tut mir aus tiefstem Herzen leid. Ruhe in Frieden, Jesús." Diese kurze, aber eindringliche Nachricht verdeutlicht die emotionale Erschütterung, die von den höchsten Ebenen des spanischen Fußballs ausgeht. Neben Piqué drückten auch andere prominente Akteure ihre Anteilnahme aus, was die nationale Tragweite des Ereignisses unterstreicht.

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Reaktionen der Institutionen und Vereine

Verein Andorna selbst veröffentlichte eine Erklärung voller Trauer, in der sie schrieben: "Mit gebrochenem Herzen und völlig niedergeschmettert möchten wir unser aufrichtigstes Beileid an die Familie von Jesús de Miguel, all seine Kollegen, Freunde und den CD Tenerife aussprechen." Auch der spanische Fußballverband äußerte sich offiziell und betonte, dass der gesamte Verband tief betroffen von dieser Nachricht sei. Sie richteten ihre Gedanken an die Familie, die Freunde und die Fans von Teneriffa. Marc Cucurella vom Real Madrid (28) postete ebenfalls "Ruhe in Frieden" mit traurigen Emojis. Der FC Barcelona bedauerte zutiefst den Tod des ehemaligen Teamkollegen und nannte die Nachricht tragisch.

Stellungnahme der Familie und des Vereins

Der betroffene Verein CD Tenerife meldete sich als einer der ersten mit einer ergreifenden Stellungnahme. Sie erklärten: "Es gibt keine tröstenden Worte; es gibt absolut nichts, was dieses von Trauer erfüllte Gefühl lindern könnte." Der Verein sprach seine volle Unterstützung für die verzweifelte Familie aus und positionierte sich als Begleiter in dieser schweren Zeit. Die Familie von Jesús de Miguel bedankte sich öffentlich für jede einzelne erhaltene Beileidsbekundung. In ihrer Reaktion baten sie in diesen schrecklichen Momenten von ganzem Herzen um größtmöglichen Respekt für ihre Privatsphäre. Die Medien und die Öffentlichkeit werden aufgefordert, die Angehörigen in diesem Prozess zu unterstützen und die Intimität des Gedenkens nicht zu stören.