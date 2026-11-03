Tod von Jesus de Miguel: Spaniens Zweitliga trauert um verstorbenen Stürmer

Der 30-jährige spanische Fußballer Jesus de Miguel ist nach einem Foul und Herzstillstand verstorben. Sein Verein CD Tenerife und der FC Andorra trauern um das Opfer.

Die spanische Fußballwelt steht am Ende der Woche unter Schock. Der 30-jährige Stürmer Jesus de Miguel Alameda ist am Dienstag, dem 3. November 2026, im Alter von nur drei Jahrzehnten verstorben. Sein Verein, CD Tenerife, bestätigte den tragischen Vorgang über seine offiziellen Social-Media-Kanäle und teilte mit, dass der Tod des Spielers frühmorgens um 8:00 Uhr eingetreten ist.

Dramatischer Vorfall in der Segunda División

Der tödliche Zwischenfall ereignete sich während eines Spiels der spanischen Zweitliga in der Nachspielzeit. Jesus de Miguel kollidierte dabei schwer mit dem Torwart von Andorra, Jesus Owono, der 25 Jahre alt ist. Dieser Zusammenprall führte zu einem sofortigen Herzstillstand des 30-jährigen Stürmers, der für den FC Tenerife auflief und seit dem Sommer 2025 Teil des Kaders war.

Also read Jesus de Miguel: Kritischer Zustand nach Zusammenprall mit Jesus Owono

Sofort nach dem Vorfall eilten die Mitspieler von Andorra zu dem am Boden liegenden Jesús de Miguel. Sie leisteten erste Hilfestellungen und winkten gleichzeitig medizinisches Betreuerteam herbei, da sie seine kritische Lage erkannten. Schiedsrichter Perez Hernandez brach die Partie in dieser emotional aufgeladenen Situation umgehend ab, um den Fokus auf die medizinische Versorgung des verletzten Spielers zu richten.

Schnelle Verschlechterung des Gesundheitszustands

Obwohl die Erste-Hilfe-Maßnahmen schnell ergriffen wurden, verschlechterte sich der neurologische Zustand von Jesus de Miguel auf dem Transport in das nächste Krankenhaus weiter. CD Tenerife hatte kurz nach dem Spiel eine erste Ankündigung gemacht, in der sie auf die kritische Verschlechterung der Situation hinwiesen und weitere Updates in den folgenden Stunden versprachen. Diese Prognose bestätigte sich leider zutiefst tragisch.

Advertisement

Das finale Update des Vereins löste bei den Fans und in der Sportcommunity massive Bestürzung aus. Die Erklärung des Klubs betonte die Schwere des Verlusts, indem sie erklärte, dass keine tröstenden Worte den tiefen Schmerz lindern könnten. Der Verein versicherte der verzweifelten Familie und allen Anhängern des FC Tenerife seine Solidarität in dieser extrem schwerwiegenden Zeit.

Reaktionen des FC Andorra und der Familie

Auch der FC Andorra trauert öffentlich um den verstorbenen Gegner. Das spanische Drittliga-Team veröffentlichte eine Erklärung, in der es seinen gebrochenen Zustand und die tiefe Erschütterung über den Vorfall zum Ausdruck brachte. Der Verein richtete sein aufrichtiges Beileid an die Familie von Jesus de Miguel, an dessen Kollegen, Freunde und natürlich an den Verein CD Tenerife.

Die Familie von Jesús de Miguel dankte in ihrer Stellungnahme für die zahlreichen erhaltenen Beileidsbekundungen. In einem Moment von größter Trauer bat sie jedoch auch um höchsten Respekt für die Privatsphäre der Angehörigen. CD Tenerife begleitete diese Nachricht mit einem Foto, das Jesus de Miguel jubelnd zeigt und somit eine traurige Erinnerung an die aktive Zeit des 30-jährigen Stürmers bewahrt.