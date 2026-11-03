Tod von Jesus de Miguel: Spanischer Fußballer stirbt nach Zusammenprall

Der spanische Fußballer Jesus de Miguel ist im Alter von 30 Jahren an den Folgen eines Zusammenpralls gestorben. CD Teneriffa bestätigt den tragischen Tod des Stürmers.

Der spanische Profi fußball er Jesus de Miguel ist am Dienstag, dem 3. November 2026, im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Der Stürmer des Zweitligisten CD Teneriffa erlag seinen schweren Verletzungen, die er bei einem heftigen Zusammenprall während eines Ligaspieles gegen den FC Andorra erlitten hatte. Das Trauerdatum wurde am frühen Morgen um 8:00 Uhr bekanntgegeben und stürzte die kanarische Insel sowie die gesamte spanische Fußball gemeinschaft in tiefe Bestürzung.

Schicksalhafte Kollision beendet Karriere

Die Tragödie ereignete sich am vorangegangenen Montagabend in der siebten Minute der Nachspielzeit, als das Spielstand noch bei 2:2 stand. De Miguel sprintete einem langen Ball hinterher, als auch der Torwart von Andorra, Jesus Owono, auf die Mittellinie zustürmte. Es kam zu einer fatalen Kollision, bei der Owono den Angreifer schwer am Kopf traf. De Miguel blieb daraufhin regungslos liegen, woraufhin Schiedsrichter Manuel Perez das Spiel angesichts der dramatischen Szenen und unter Tränen aller Spieler umgehend abbrach. Der Keeper sah zudem die Rote Karte für diesen Vorfall.

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Krankenhausaufenthalt und neurologischer Niedergang

Medienberichten zufolge erlitt de Miguel auf dem Transportweg ins Krankenhaus einen Herzstillstand. Er wurde erfolgreich wiederbelebt, was zunächst trügerische Hoffnung schürte. Am Abend desselben Tages kommunizierte der Verein noch von einem stabilen Zustand trotz der Schwere der Verletzungen. Der Stürmer lag bewusstlos auf der Intensivstation, doch in der Nacht verschlechterte sich sein neurologischer Zustand dramatisch, was letztlich zum tödlichen Ausgang führte.

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Trauerfeierlichkeiten und Beileidsbekundungen

Die Schockstarre griff schnell auf das Umfeld über. Die zutiefst schockierten Mitspieler nahmen gemeinsam im Krankenhaus Abschied, während Fans vor dem Stadion von CD Teneriffa Kerzen entzündeten und Blumensträuße niederlegten. Der spanische Verband RFEF sagte die nationalen Pokalspiele am Abend ab, und die Europäische Fußball-Union (UEFA) kündigte eine Schweigeminute bei allen Europapokalspielen in dieser Woche an. Auch prominente Persönlichkeiten wie Gerard Piqué, Präsident des FC Andorra, zeigten sich tief betroffen und sprachen ihr aufrichtiges Beileid aus.

Rückblick auf Leben und Aufstiegsheldentum

De Miguel, der aus Madrid stammt und seine Jugendjahre bei CD Leganés verbrachte, wechselte im Jahr 2025 nach Teneriffa. Dort entwickelte er sich rasch zu einem Leistungsträger und führte den Traditionsklub im Sommer mit elf Treffern zum Aufstieg in die Segunda División. Zudem war er Mitglied im Verwaltungsrat der Gewerkschaft spanischer Fußballspieler. Er hinterlässt seine Partnerin María und die gemeinsame, 16 Monate alte Tochter Carla Carla, deren Privatsphäre der Verein in dieser schweren Zeit dringend einfordert.