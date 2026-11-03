Tod von Jesus de Miguel: Tragischer Verlust für CD Teneriffa

CD Teneriffa bestätigt den Tod von Jesús de Miguel nach Kollision im Spiel gegen FC Andorra. Das 30-jährige Opfer erlag seinen Verletzungen am 3. November 2026.

Der spanische Fußballverein CD Teneriffa trauert um seinen Stürmer Jesús de Miguel Alameda, der am Dienstag, dem 3. November 2026, verstorben ist. Der Klub gab den tragischen Verlust seines 30-jährigen Spielers am Dienstagmorgen bekannt. De Miguel erlag den Folgen eines schweren Zusammenpralls, der sich bereits am Vortag während einer Ligabegegnung ereignet hatte. Dieser Vorfall löste eine Welle der Trauer und des Schocks in der gesamten Fußballgemeinde aus.

Unfallhergang beim Spiel gegen FC Andorra

Krankenhausaufenthalt und Verschlechterung des Zustands

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Montag im Ligaspiel zwischen CD Teneriffa und dem FC Andorra. Kurz vor Ende der Nachspielzeit, in der siebten Minute der Überzeit, kollidierte Jesús de Miguel heftig mit dem gegnerischen Torwart. Bei diesem Konter stieß de Miguel kurz hinter der Mittellinie mit dem Torhüter Jesus Owono zusammen. Dieser Zusammenprall hatte schwerwiegende gesundheitliche Folgen für den Stürmer des spanischen Zweitligisten. Die unmittelbaren Konsequenzen des Unfalls waren sichtbar und emotional belastend für alle Beteiligten. Der Schiedsrichter zeigte Jesus Owono die Rote Karte für den Vorfall. Das Spiel wurde daraufhin umgehend unterbrochen und abgebrochen. Die Mitspieler beider Mannschaften brachen während der Unterbrechung in Tränen aus, da die Schwere der Situation für alle anwesenden Personen deutlich wurde. Der Spielabbruch markierte den Höhepunkt eines emotionalen Tages im spanischen Fußball.

Nach dem Zusammenbruch wurde Jesús de Miguel in ein Krankenwagen transportiert, der ihn ins Universitätskrankenhaus Nuestra Senora de Candelaria brachte. Laut spanischen Medienberichten erlitt der Spieler auf dem Transportweg einen Herzstillstand. Rettungssanitäter versuchten umgehend, den 30-Jährigen wiederzubeleben und wieder ins Leben zurückzuholen. Trotz dieser Notmaßnahme blieb die Situation kritisch.

Am Abend des Unfalltages, noch bevor der Tod offiziell bestätigt wurde, gab CD Teneriffa eine erste Stellungnahme ab. Der Klub teilte mit, dass Jesús de Miguel sich trotz erheblicher Verletzungen im Kopf- und Brustbereich in einem stabilen Zustand befände. Diese Information sollte den Angehörigen und Fans zunächst etwas Hoffnung geben. Doch der medizinische Verlauf entwickelte sich in der folgenden Nacht negativ.

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Offizielle Bestätigung des Todes und Dank an die Fans

In der Nacht zum Dienstag verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Jesús de Miguel jedoch rapide. Am Dienstagmorgen, dem 3. November 2026, um 8:00 Uhr, erklärte der Verein den Tod des Spielers offiziell. In einer emotionalen Mitteilung auf der Social-Media-Plattform X drückte CD Teneriffa seine tiefe Trauer aus. Der Verein betonte, dass es keine tröstenden Worte gebe, die das Gefühl der Trauer lindern könnten.

Die Mitteilung des Klubs richtete sich auch direkt an die Familie des Verstorbenen und die Fans. CD Teneriffa dankte allen, die Beileidsbekundungen übermittelt hatten. Gleichzeitig bat der Verein die Öffentlichkeit um größtmöglichen Respekt für die Privatsphäre der Familie in diesen schrecklichen Momenten. Der Verein positionierte sich als stützende Kraft für die Angehörigen von Jesús de Miguel Alameda.

Kontext: Aktuelle Spiele und weitere Ereignisse

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Neben der Trauer um Jesús de Miguel dominieren weitere große Fußballereignisse die sportliche Berichterstattung. Parallel zu diesen traurigen Nachrichten stehen wichtige Partien in der Champions League an. So wird das Topspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern heute live im Fernsehen und per Stream übertragen. Zuschauer können den Spielverlauf auch im Live-Ticker verfolgen.

Alle wichtigen Informationen zur Übertragung dieser Champions-League-Partie wurden veröffentlicht. Dies schaltet sich jedoch in einen Kontrast zur aktuellen Trauer bei CD Teneriffa. Die sportlichen Höhen und Tiefen zeigen die emotionale Dimension des Fußballs. Der Tod von Jesús de Miguel bleibt jedoch eine der traurigsten Nachrichten in der aktuellen Saison des spanischen Fußballs.