Tod von Läuferin Rachel Apa bei New-York-City-Marathon

Rachel Apa (24) stirbt kurz vor dem Ziel des New-York-City-Marathons. Die Ursache war eine seltene Muskelzersetzung. Der Vater Steve Apa und die NYRR trauern.

Rachel Apa, eine 24-jährige Läuferin, starb am Sonntagabend, dem 10. November, im Mount Sinai Medical Center in New York City. Sie war kurz vor dem Ziel des New-York-City-Marathons im Central Park zusammengebrochen. Ihr Tod hat die Laufgemeinschaft schockiert und wirft Fragen zu den Risiken bei Extrembelastungen auf.

Dramatische Ereignisse vor dem Zielort

Gegen 13:30 Uhr auf der Zielgeraden stoppte Rachel Apa unvermittelt. Ihre Mutter Michelle Apa bemerkte den Vorfall über eine Tracking-App, die den Fortschritt der Läuferin verfolgte. Rachels Stopp war kein freiwilliger Ausstieg, sondern das Ergebnis eines plötzlichen Kollapses. Zwei Ärzte unter den Zuschauern reagierten sofort und begannen mit einer Herzdruckmassage. Kurz darauf traf professionelles medizinisches Personal mit einem Defibrillator am Ort des Geschehens ein. Die Notfallsanitäter brachten die junge Frau umgehend in das nahegelegene Mount Sinai Medical Center, wo Ärzte sechs Stunden lang vergeblich um ihr Leben kämpften. Um 21:40 Uhr wurde der Tod offiziell festgestellt.

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Seltene Erkrankung als Todesursache identifiziert

Ihr Vater, Steve Apa, erklärte der Zeitung New York Times, dass die Tochter in bester Verfassung gewesen sei. Er betonte, dass sie 24 Jahre alt war und sich in perfekter Gesundheit befand, was den Tod unbegreiflich mache. Laut Steve Apa starb Rachel Apa an Rhabdomyolyse. Dabei handelt es sich um einen seltenen Zerfall von Muskelzellen, der giftige Substanzen in den Blutkreislauf freisetzt. Diese Erkrankung kann zu Nierenversagen und Herzrhythmusstörungen führen, was den plötzlichen Kollaps erklärt.

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Messagedrama während des Rennens

Tragischerweise gab es bereits Warnsignale während des Laufs. Rachel Apa schickte Nachrichten auf das Handy ihres Vaters, die nur das Wort "Aua" enthielten. Bei Meile 23 schrieb sie noch, dass sie sich auf die letzte Etappe freue. Danach blieben die Nachrichten aus. Dieser Zeitraum zwischen Meile 23 und dem Zusammenbruch bei Meile 24 ist entscheidend für das Verständnis der körperlichen Belastungsgrenzen. Ihre Mutter Michelle Apa, die die App nutzte, erkannte erst im Nachhinein, dass der plötzliche Stillstand ein medizinischer Notfall war und kein normaler Rhythmuswechsel der Läuferin.

Solidarität mit der Familie und der Community

Rachel Apa war am Marathon teilgenommen, um Spenden für die Parkinson-Stiftung zu sammeln. Ihr Ziel war es, das Andenken ihres Großvaters zu ehren, der im Jahr 2022 an der Krankheit verstarb. Der Veranstalter New York Road Runners äußerte sich bestürzt über den Verlust. Die Organisation erklärte, zutiefst betrübt über den Tod einer ihrer Läuferinnen zu sein. Sie richtete ihre Gedanken und ihr aufrichtiges Mitgefühl an die Familie, die Freunde und die gesamte Laufgemeinschaft. Dieser Fall erinnert an die physischen Extrembelastungen, die am New-York-City-Marathon auftreten, und die Notwendigkeit sofortiger medizinischer Interventionen.