Tod von Läuferin Rachel Apa: Tragischer Vorfall beim New-York-Marathon

Rachel Apa verliert ihr Leben beim New-York-Marathon. Ein tödlicher Rhabdomyolyse-Fall schockiert Sportwelt und Familie. Details zum letzten Lauf.

Beim New-York-Marathon ereignete sich eine unvergessliche Tragödie: Die 24-jährige US-Amerikanerin Rachel Apa brach kurz vor dem Ziel zusammen und verstarb später im Mount Sinai Hospital. Der Tod der Läuferin schockierte Zuschauer, Veranstalter und ihre Angehörigen gleichermaßen, da der Marathon für sie ihr erster Langstreckenlauf sein sollte. Apa widmete ihr sportliches Unterfangen ihrem verstorbenen Großvater, der vor seinem Ableben im Jahr 2022 an Parkinson erkrankt war. Sein Tod und seine Krankheit stehen im engen Zusammenhang mit der persönlichen Motivation, die sie in das Projekt steckte.

Hintergründe und Vorbereitung des Marathonlaufs

Die ehemalige Feldhockeyspielerin der Bucknell University in Pennsylvania hatte sich über Monate hinweg intensiv auf das Rennen vorbereitet. Ihr Vater Steve Apa betonte in einem Interview mit der New York Times, dass seine Tochter körperlich in der besten Verfassung war und als kerngesund galt. Trotz dieser guten gesundheitlichen Voraussetzungen endete das Unterfangen fatal. Rachel Apa war auf einer Spendenplattform auf ihre Motivation eingegangen und schrieb, ihr Großvater sei ihr großes Vorbild gewesen. Er habe ihr beigebracht, aktiv zu bleiben, Grenzen auszutesten und Herausforderungen anzunehmen. Diese Worte unterstreichen die emotionale Tiefe, die mit ihrem Lauf verbunden war.

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Entwicklung am Rennverlauf und letzte Nachrichten

Während des Rennens verfolgten ihre Eltern den Fortschritt auf unterschiedliche Weise. Michelle Apa war vor Ort in New York anwesend und unterstützte ihre Tochter, während Steve Apa den Lauf über eine Marathon-App beobachtete. Noch bei Kilometer 22 erschien Rachel Apa in einem Video strahlend und selbstbewusst. Die Situation änderte sich jedoch drastisch, als sie Kilometer 29 erreichte. Von dort aus schrieb sie ihrem Vater lediglich die Worte Aua. Rund zwei Kilometer später folgte eine weitere, alarmierende Nachricht: Aua, aua. Diese kurzen Meldungen gaben ihren Eltern wenig Anlass zu der Annahme, dass sich das Schicksal bereits entschieden hatte.

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Der finale Abschnitt und Zusammenbruch im Central Park

Als Rachel Apa Kilometer 37 des Rennens erreichte, sendete ihr Vater ihr eine letzte hoffnungsvolle Nachricht mit dem Inhalt Jetzt kommt die letzte Etappe. Auf diese Ansprache erhielt er jedoch keine Antwort mehr. Kurze Zeit darauf brach die junge Läuferin im Central Park bewusstlos zusammen. Die Reaktion der Zuschauer war schnell und entschlossen. Michaela Nicholas, eine Sozialarbeiterin in einem Krankenhaus, eilte gemeinsam mit ihrer Verlobten zu Hilfe. Vor Ort wurden sofort sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, um das Leben der Athletin zu retten. Die Maßnahmen waren jedoch vergeblich, da sich ein inneres, bisher unerkanntes Problem gezeigt hatte.

Diagnose und Todesumstände im Mount Sinai Hospital

Rachel Apa wurde in das Mount Sinai Hospital eingeliefert. Dort verstarb sie um 21.40 Uhr an einer Rhabdomyolyse. Ihr Vater bezeichnete den Verlust seiner Tochter als unfassbar. Bei dieser seltenen Erkrankung wird Muskelgewebe zerstört und es gelangen Muskelbestandteile ins Blut. Das größte Risiko hierbei ist ein akutes Nierenversagen, da das freigesetzte Eiweiß Myoglobin die Nierenfilter verstopfen und schädigen kann. In den USA sind jährlich rund 26.000 Menschen von dieser Erkrankung betroffen. Der plötzliche und unerwartete Verlauf der Gesundheitssymptome während des Marathonlaufs führte zu diesem tragischen Ergebnis.