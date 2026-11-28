Der bekannte Berliner Comedian Michael Hatzius ist im Alter von 44 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Seine Agentur bestätigt den Tod am 25. November 2026.

Der deutschsprachige Kabarett - und Comedy-Scene wird von einem schweren Verlust getroffen. Der erfolgreiche Berlin er Puppenspieler und Comedian Michael Hatzius ist im Alter von vierundvierzig Jahren gestorben. Seine Künstleragentur gab bekannt, dass er am Mittwoch, dem 25. November 2026, nach kurzer, aber schwerer Krankheit verstorben ist.

Trauer um Michael Hatzius bestätigt

Die Familie des verstorbenen Künstlers gab die traurige Nachricht über ihren Anwalt bekannt. In einer offiziellen Erklärung heißt es, dass ihr geliebter Micha nicht mehr unter ihnen sei. Trotz des schmerzhaften Abschieds betonten die Angehörigen, dass Michael Hatzius in den Herzen seiner Fans, Familie und Freunde für immer weiterleben wird. Diese Würdigung zeigt die große Bedeutung, die die Person für ihre nächste Umgebung hatte.

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Wer war der Kabarettist Michael Hatzius?

Michael Hatzius wurde im Jahr 1982 in Ost-Berlin geboren. Nach dem Abitur begann er sein Studium des Puppenspiels an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Dieses wichtige akademische Fundament legte er erfolgreich ab und schloss sein Studium im Jahr 2006 als Diplom-Puppenspieler und Darstellender Künstler ab. Diese Ausbildung war die Basis für seine spätere professionelle Karriere im Entertainment-Bereich.

Der Erfolg mit der Figur Die Echse

Seit dem Jahr 2009 war Michael Hatzius auf der Bühne fest etabliert und genoss große Popularität. Mit seiner bekanntesten Figur Die Echse sowie weiteren charakterstarken Rollentypen agierte er erfolgreich in den Bereichen Comedy und Kabarett. Die Figur der Echse wurde schnell zu einem Markenzeichen, das ihn von anderen Darstellern abhob. Seine Auftritte zeichneten sich durch eine einzigartige Mischung aus pädagogischem Geschick, Humor und sozialer Kritik aus.

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Medienpräsenz und Auszeichnungen

Neben seinen zahlreichen Solotourneen war Hatzius auch in verschiedenen Fernsehformaten zu sehen. Der Puppenspieler zeigte Kreativität, indem er eigene Fernsehsendungen entwickelte, die bei den Zuschauern Anklang fanden. Für seine herausragenden Leistungen in der Darstellenden Kunst erhielt er viele Preise. Ein besonderer Höhepunkt in seiner Laufbahn war der Gewinn des Deutschen Kleinkunstpreises im Jahr 2013. Diese Auszeichnung würdigte seine hohe künstlerische Qualität.

Krankheitsbedingte Absagen im September

Im vergangenen Monat September hatte der Künstler bereits mehrere seiner öffentlichen Auftritte kurzfristig abgesagen müssen. Dies war ein frühes Zeichen für die gesundheitlichen Probleme, die er letztlich nicht bewältigen konnte. In einem Post auf Instagram verwies er damals explizit auf gesundheitliche Gründe als Ursache für die Absagen. Er bedauerte die Unannehmlichkeiten für seine Fans und erwähnte, dass Ersatztermine geplant seien.

Rückblick auf das künstlerische Erbe

Michael Hatzius hinterlässt ein bedeutendes Werk in der Berliner Kabarettszene. Seine Fähigkeit, mit einfachen Puppen komplexe menschliche Zustände und gesellschaftliche Themen humorvoll auf den Punkt zu bringen, wird vielen vermissen werden. Die Gemeinschaft der Kunstschaffenden trauert um einen talentierten Kollegen und Pionier im Bereich des modernen Puppentheaters. Seine Beiträge zur Kultur in Berlin und Deutschland bleiben ein fester Bestandteil der Erinnerung.