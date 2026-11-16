Michael Well, Gründer der Well-Brüder, ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Sein Bruder Christoph Well bestätigt den Tod nach schwerer Krankheit. Der Künstler war bekannt für politische Satire.

Michael Well ist tot. Der 68-jährige Künstler starb am frühen Morgen nach langer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie an den Folgen eines Krebsleidens, wie sein Bruder Christoph, bekannt als Stofferl Well, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Tote-Hosen-Frontman Campino und viele andere Künstler trauern um den Wegbereiter der bayerischen Musiksatire.

Aktive Karriere bis zum Tod im Oktober

Michael Well stand bis zum Schluss auf der Bühne und zeigte seine enorme Leidenschaft für die Kunst. Vor wenigen Tagen wurde er noch in eine Münchner Klinik verlegt, doch sein letzter gemeinsamer Auftritt war ein entscheidendes Ereignis. Unseren letzten gemeinsamen Auftritt hatten wir am 28. Oktober in Steinegg in Südtirol, sagte Christoph Well mit Begeisterung über den Abend.

Also read Bring Her Back: Philippou-Brüder liefern psychologischen Horror auf Prime Video

Bei dem an diesem Donnerstag geplanten Auftritt wollte Michael Well eigentlich noch dabei sein, da die Bühne für ihn ein überlebenswichtiges Elixir war. Bei seinem letzten Auftritt in Südtirol hat er auf der Bühne noch gesteppt und keine drei Wochen später stirbt er, betonte der Bruder mit bewundernder Rührung über die Kraft des Verstorbenen.

Gründung der Band und politische Satire

Die Gruppe, die Michael Well 1976 gegründet hat, durchlief verschiedene Formationen im Laufe der Jahrzehnte. Nach dem Ausscheiden von Hans Well im Jahr 2012 formierte sich die Gruppe mit Karl Well unter dem Namen Die Wellbrüder aus'm Biermoos neu. Die Künstler hatten aus bayerischer Volksmusik ein Instrument politischer Satire gemacht, das Generationen unterhielt und nachdenklich stimmte.

Advertisement

Über die Jahrzehnte entstand so eine außergewöhnliche Verbindung von Kabarett, Musik und Gesellschaftskritik. Sie arbeiteten sich ab an den Konservativen, und am liebsten an der CSU. Musik und Humor sind immer Notwehr gegen Sachen, wo man meistens nichts machen kann, hatte Michael Well vor einigen Jahren einmal im Interview der dpa gesagt.

Kritik an Politik und Kulturindustrie

Michael Well übt seit Jahren harsche Kritik an der politischen Lage und der Kulturpolitik. Das Album Bayern unplugged erschien nicht im Stream, weil diese ganze Streamerei eine Ausbeutung von den Künstlern ist, wie Stofferl Well erklärte. Das Album war ein Seitenhieb Richtung bayerische Staatsregierung, insbesondere Ministerpräsident Markus Söder.

Söder hat in der Corona-Zeit das Wort Kultur erst nach Wochen in den Mund genommen. Wir haben uns genau so gefühlt, wie Musiker früher oft behandelt wurden: nichts wert, sagte Michael Well scharf. Und dann schmücken sie sich mit Kunst und bei irgendeiner Preisverleihung spielt ein Quartett. Das ist reine Dekoration. Die Politik schmückt sich gern mit Kultur, aber das ist großes Blabla, dahinter ist eigentlich wenig.

Gedenkfeier und Nachlass des Künstlers

Gerhard Polt sagte nach dem Tod Wells: Es war ein Geschenk für uns, mit Michael auftreten zu können. Wir konnten immer singen und spielen, was wir wollten, und mussten uns nie verbiegen. Michael war auch unser Manager, der alles organisiert hat. Der ganze Mensch Michael war ein Geschenk, würdigte der langjährige Weggefährte die Vielseitigkeit des Verstorbenen.

Advertisement

Die Brüder beklagten auch bei Rechtspopulisten wie der AfD eine erstaunliche Humorlosigkeit dieser Leute. Dieser ungezügelte Ehrgeiz, das hängt mir so zu den Ohren raus, sagte Michael Well einmal. Wenn man das alles zusammenzählt, dann schaut es ganz schön duster aus. Sein Werk bleibt als wichtiger Teil der bayerischen Kulturlandschaft erhalten.