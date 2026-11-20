Fiona, das berühmte Nilpferd aus Cincinnati, ist tot. Der Tod der Ikonin löst massive Trauer in der Community aus, die NFL-Spieler Joe Burrow bewegt.

Die Stadt Cincinnati am Ohio verliert eine ihrer größten kulturellen Ikonen: Das berühmte Nilpferd Fiona ist gestorben. Die Nachricht vom Tod der 300.000-Einwohner-Stadt legendären Tieres hat eine Welle der Trauer und des Mitgefühls ausgelöst, die weit über die Grenzen des städtischen Zoos hinausreicht. Fiona war seit neun Jahren ein ständiger Begleiter der Region und stand symbolisch für Lebenswillen und Zusammenhalt.

Die bewegende Geschichte von Fiona

Die Geschichte, die zehntausende Menschen weltweit berührte, begann vor neun Jahren mit einer ungewissen Geburt. Das kleine Nilpferd kam sechs Wochen zu früh auf die Welt und wog bei der Ankunft nur unglaubliche 13 Kilogramm. Da sie nicht in der Lage war, selbst zu trinken, standen die Pfleger vor einer medizinischen Herausforderung, die ihre täg Routine umstürzte. In mühevoller Kleinarbeit wurden Fionas Mutter täglich per Hand gemolken, um die kleine Knautschkugel mit ausreichend Nahrung versorgen zu können.

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Der Zoo entschied sich für einen transparenzgeprägten Ansatz in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Fast zwei Jahre lang wurden nahezu täglich Fortschritte in ihrem Wachstum und ihrer Gesundheit dokumentiert. Diese intensive Berichterstattung fand vor allem auf der Facebook-Sendung The Fiona Show statt, die allein 27 Millionen Zuschauer erreichte. Die Fangemeinde wurde so groß, dass kommerzielle Produkte wie Fiona-T-Shirts, Fiona-Eis, Fiona-Kalender und sogar Fiona-Bier auf den Markt gebracht wurden.

Plötzlicher Tod durch versehentliches Fressen

Trotz ihres früheren Status als Hoffnungsträgerin endete Fionas Leben auf dramatische und tragische Weise. Die Nilpferd-Dame starb nach dem Konsum einer Strickmütze, die von einem Kind versehentlich in ihr Gehege gefallen war. Dieser Vorfall hat die engagierte Community in Cincinnati in Schockversetzt. Die plötzliche Abwesenheit der beliebten Tierinnow wird schmerzlich spürbar sein.

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Die Reaktion der Menschen vor dem Zoo in Cincinnati zeigt die tiefe emotionale Bindung, die Fiona zu den Bürgern aufgebaut hat. In Trauer und Anteilnahme legten sie Blumen, Karten, Kerzen und sogar Wassermelonen vor dem Gehege nieder. Diese spontane Geste der Trauer unterstreicht, wie sehr Fiona Teil des täglichen Lebens der Stadt geworden war und die Menschen emotional ansprach.

Die Verbindung zu den Cincinnati Bengals

Neben der lokalen Bevölkerung fand Fiona auch in der Sportwelt Anklang, insbesondere bei den Cincinnati Bengals. Zwischen der propperen Nilpferd-Dame und der NFL-Mannschaft bestand eine sogenannte tierische Freundschaft. Fiona galt als großer Fan der schneidigen Tiger, deren Namensgeber die bengalischen Tiger sind. Ihre Popularität wurde durch verschiedene Auszeichnungen untermauert.

Fiona wurde fünf Jahre in Folge von den Lesern des Magazins City Beat zur beliebtesten Einwohnerin von Cincinnati gewählt. Dabei schlug sie dreimal sogar den Superstar Joe Burrow, der im Jahr 2020 gedraftet wurde und als Quarterback für die Bengals aufläuft. Erst im Jahr 2023 wurde sie vom Quarterback entthront. Diese wiederholte Dominanz in den Umfragen belegt ihren einzigartigen Status in der Stadt.

Das Orakel vor dem Super Bowl LVI

Eine besondere Erinnerung an Fionas Popularität ist ihr Auftritt als Orakel vor dem Super Bowl LVI. Am 13. Februar 2022, zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams, prognostizierte die Nilpferd-Dame den Sieg ihres Heimatklubs. Mit dieser Tipplegung lag sie jedoch falsch, da die Rams das Spiel knapp mit 23 zu 20 Punkten gewannen.

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Trotz des falschen Vorhersagewerts litt ihre Popularität darunter nicht. Im Gegenteil, die Interaktion zwischen dem Team und Fiona wurde als besonders charmant wahrgenommen. Das Trauer-Team der Cincinnati Bengals ehrte sie nach ihrem Tod auf seinem offiziellen Instagram-Account. Unter einem Foto auf schwarzem Untergrund steht die Widmung: Rest in peace, Fiona. The queen of the Queen City, was übersetzt Ruhe in Frieden, Fiona. Königin der Königinnen-Stadt bedeutet.

Tranen im Presseraum der Bengals

Wie sehr der Tod von Fiona die Profis der Bengals bewegt, zeigt eine beobachtete Szene im Presseraum. Die US-Journalistin Gabi Sorrentino von Fox14 berichtete auf der Plattform X, dass aus der Mannschaftskabine das traurige Lied Taps zu hören sei. Dieses Trompetenstück des US-Militärs wird häufig bei Trauerfeiern und Gedenkzeremonien gespielt.

MVP-Kandidat Burrow selbst äußerte sich noch nicht offiziell zum Tod von Fiona. Wegen einer Erkältung verzichtete er am Donnerstag auf die übliche Medienrunde nach dem Training. Das nächste Spiel der Bengals steht erst am Montagabend bei den Washington Commanders auf dem Programm, wobei der emotionale Nachgang die Stimmung im Team prägen dürfte.