Otto F. Graf ist mit 89 Jahren gestorben. Der Südbadener Erfinder der weltbekannten Kunststoff-Regentonne war ein Symbol für den deutschen Mittelstand und unternehmerischen Tüftlergeist.

Der Südbadener Unternehmer Otto F. Graf ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Lebenswerk prägt die Landschaften Süddeutschlands und den Gartenbau weltweit nachhaltig. Die von ihm entwickelte und vertriebene Kunststoff-Regentonne hat sich zu einem kulturellen Symbol für Sparsamkeit und technischen Tüftlergeist entwickelt. Millionen Exemplare stehen heute an Hauswänden und in privaten Gärten, ein stummes Denkmal für eine einfache, aber geniale Erfindung.

Die Geburt einer universellen Idee

Die Wurzeln dieser Erfolgsgeschichte reichen zurück in das Jahr 1962. Als 24-Jähriger räumte Otto F. Graf zusammen mit seiner Frau Elise die Scheune hinter dem Elternhaus leer. Von diesem Standort aus begann er, Kunststofftonnen für Maische an Winzer in den Weinbaugebieten Breisgau und Kaiserstuhl zu verkaufen. Das Geschäft entwickelte sich rasch, sodass die lokale Bevölkerung ihn respektvoll als Fässle-Graf bezeichnete. Dieser Spitzname prägte ihn über Jahrzehnte hinweg.

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Der entscheidende Wendepunkt für die Firmengeschichte erfolgte im Jahr 1974. In diesem Zeitraum erhielt Graf Lieferungen von Kunststofffässern, die als zweite Wahl galten und für die Winzer praktisch unbrauchbar waren. Anstatt diese Ware wegzuwerfen, suchte der Unternehmer nach einer Alternative. Seine Lösung war von schlichter Geniehaftigkeit: Er nutzte die Fasschen, um Regenwasser zu sammeln. Mit dem simplen Werbespruch Regenwasser kostet nichts vermarktete er sein neues Produkt und begründete so die Geschichte der Kunststoff-Regentonne.

Wirtschaftsexperte würdigt den Vollblut-Unternehmer

Lars P. Feld, ein renommierter Ökonomie-Professor und ehemaliger Wirtschaftsweiser am Eucken-Institut in Freiburg, kannte Otto F. Graf persönlich. Feld bezeichnete den Verstorbenen als ein wahres Musterbeispiel eines Firmengründers. Für den 60-jährigen Experten verkörperte Graf eine ganz bestimmte Generation von Machern, die die deutsche Wirtschaft einst maßgeblich gestärkt haben. Er ging mit einer simplen Idee an den Markt und übernahm Risiken, von denen ihm viele abrieteten.

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Lars P. Feld betonte, dass Graf sich von Zweiflern nicht bremsen ließ. Diese Haltung legte die Grundlage für das, was der Fachbegriff heute als Hidden Champion beschreibt. Solche Unternehmen finden sich immer wieder im deutschen Mittelstand. Sie sind weltweit führend in ihrer Nische, obwohl der breite Konsument den Namen kaum kennt. Die Produkte sind allgegenwärtig, die Marke jedoch oft unsichtbar geblieben. Dies macht Otto F. Graf zu einer legendären Figur in der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Extreme Arbeitsmoral und strategische Übergabe

Der Erfolg des Unternehmens basierte auf einer enormen persönlichen Einsatzbereitschaft des Gründerehepaars. Berichte deuten darauf hin, dass Otto F. Graf und seine Frau Elise jeweils rund 100 Stunden pro Woche an der Firma arbeiteten. Diese harte Arbeitsspanne zog sich bis zu Grafs 60. Geburtstag hin. Erst zu diesem Zeitpunkt übergab er die geschäftliche Führung vollständig an seinen Sohn. Diese Übergabe geschah reibungslos, da der Sohn die Vision des Vaters übernahm und das Unternehmen professionalisierte.

Trotz der Übergabe an die zweite Generation löste sich der Gründer nicht vollständig vom Unternehmen. Lars P. Feld merkte an, dass Otto F. Graf trotz der Delegation der Führungsaufgaben bis zuletzt regelmäßig in der Firma tätig war. Dadurch blieb er für die nachfolgende Generation ein wichtiger Ratgeber. Diese Balance zwischen Loslassen und Bewahren ist selten. Graf gab das Ruder aus der Hand, wendete sich seinem Lebenswerk aber nicht ab. Er blieb bis in die letzten Tage seines Lebens verbunden.

Globaler Marktanteil und nachhaltiges Vermächtnis

Der Sohn des Gründers baute das Unternehmen zu einem typischen Hidden Champion aus. Heute ist die Firma Weltmarktführer in ihrer Kategorie. Ein bemerkenswerter Aspekt der Firmengeschichte ist die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre. Trotz stagnierender Gesamtmärkte haben sich die Mitarbeiterzahl und der Umsatz des Unternehmens verdoppelt. Dies unterstreicht die globale Nachfrage nach den Produkten, die Otto F. Graf initiiert hat.

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Die Kindheit des Unternehmensgründers war von den Wirren des Zweiten Weltkriegs geprägt. Als kleiner Junge suchte er mit hunderten anderen Menschen Schutz vor den letzten Gefechten des Krieges. Er tat dies zwischen Weinfässern, was die symbolische Bedeutung von Fässern in seinem weiteren Leben zusätzlich verstärkte. Am vergangenen Sonntag ist Otto F. Graf für immer eingeschlafen. Seine Idee aber lebt fort. Sie ist fest in Millionen Gärten verankert und ein ständiger Reminder für unternehmerischen Weitblick.