Österreichs größtes Tischtennis-Talent Julian Luginger verstarb im Alter von elf Jahren an Knochenkrebs. Die Familie erinnert den ehemaligen Europameister mit einer Steintafel.

Der österreichische Tischtennis -Nachwuchsstar Julian Luginger ist im Alter von elf Jahren verstorben. Seine Familie bestattet ein außergewöhnliches Talent, das einst als Nummer eins in Europa galt und internationale Turniere gewann. Der Tod des Jungen, der noch so viel vorhatte, geht auf eine schnelle und aggressive Krebserkrankung zurück, die sein Leben vorzeitig beendete.

Diagnose und medizinischer Verlauf des Kindes

Julian Luginger starb am 30. Oktober im Salzburger Landesklinikum. Nur rund fünf Wochen zuvor hatten Ärzte bei dem Jungen ein Osteosarkom diagnostiziert. Dabei handelt es sich um einen bösartigen Knochentumor, der bereits zu diesem frühen Zeitpunkt weitere Organe befallen hatte. Die Krankheit entwickelte sich dabei extrem zügig und war für die behandelnden Mediziner nur schwer aufzuhalten.

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Der Auslöser für die Kette der Ereignisse waren vermeintlich harmlose Rückenschmerzen. Anfang September klagte Julian nach einem Training mit dem Nationalteam über Beschwerden. Sein Vater Ernst Bernthaler vermutete zunächst harmlosen Muskelkater nach der sportlichen Anstrengung. Die Situation verschlechterte sich jedoch schnell, als sein Sohn wenig später die Zehen am rechten Fuß nicht mehr richtig bewegen konnte. Eine erste schwerwiegende Diagnose folgte schließlich am 26. September.

Einen Tag nach der Diagnosestellung kam der Elfjährige auf die Kinder-Onkologie. Sein Vater gab sogar seinen Job auf, um voll und ganz für seinen Sohn da zu sein. Selbst im Krankenhaus sollte Julians größte Leidenschaft nicht fehlen. Die Familie brachte einen kleinen Tisch mit, an dem Vater und Sohn gemeinsam Tischtennis spielen konnten. Diese Geste half, die schwere Zeit ein wenig zu ertragen.

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Positionen der Familie und emotionale Unterstützung

Auch während der Chemotherapie versuchte der Elfjährige, seiner Familie Mut zu machen. Zu seiner Mutter sagte er laut der Ausgabe der "Krone": "Mama, das schaff ma schon!". Diese Worte zeigen den unerschütterlichen Geist des Jungen, der selbst in der tiefsten Krise nicht den Optimismus verlor. Dennoch war die Krankheit zu aggressiv für die verfügbaren Behandlungen.

Vier Bestrahlungen konnten den Krebs nicht stoppen. Sein Vater Ernst Bernthaler erklärte gegenüber "Salzburg24": "Julian hat so stark gekämpft, aber wir hatten keine Chance". Die Familie stand vor der schmerzhaften Erkenntnis, dass alle medizinischen Maßnahmen an der Wucht der Erkrankung scheiterten. Der Vater verarbeitete den Verlust, während er gleichzeitig um sein Kind kämpfte.

Anerkennung der sportlichen Erfolge und Ranglisten

Julian gehörte zu den größten Talenten seines Jahrgangs in der europäischen Szene. Er war Europas Nummer eins in der U11. Zudem stand er auf Platz zwei der Weltrangliste und gewann zwei World-Tour-Turniere. Diese Erfolge unterstreichen sein außergewöhnliches Können auf internationaler Ebene. Er sicherte sich zudem fünf österreichische Kindermeisterschaften.

Der Vater erinnerte sich an die Anerkennung durch die Konkurrenz. Selbst die besten Spieler aus China hatten Respekt vor ihm, so seine Aussage gegenüber der Sportzeitschrift SPORTBILD. Diese weltweite Anerkennung zeigt, wie hoch das Potenzial des Jungen eingeschätzt wurde. Die Familie feiert nun sein Andenken mit der Ehre, die ihm zusteht.

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Auswirkungen auf den Alltag und weitere Pläne

Wie sehr Julian für seinen Sport lebte, zeigte sich sogar in seinen letzten Stunden. Noch am Abend vor seinem Tod schaute er auf dem Tablet ein Turnier in Montpellier und erzählte seinem Vater von den Ergebnissen. Diese Hingabe zeigt, dass Tischtennis sein ganzes Leben ausmachte. Der Tod trifft die Familie daher besonders hart, da er den zentralen Lebensinhalt seines Sohnes beendete.

Auch nach seinem Tod soll seine Leidenschaft weiterleben. Die Familie möchte eine Tischtennisplatte aus Stein als Grabstein aufstellen. Dafür werden rund 20.000 Euro gesammelt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Tischtennis-Welt unterstützen diese Aktion. Sie wollen damit ein bleibendes Symbol für den verstorbenen Jungen setzen.

Sein Vater muss unterdessen nicht nur mit dem Verlust umgehen. Er lässt auch seine beiden anderen Kinder auf ein mögliches Krebsrisiko untersuchen. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um die Gesundheit der Geschwister zu sichern. Zudem bleibt ein Traum bestehen: Julian wollte eines Tages eine eigene Tischtennis-Akademie eröffnen.

Sein Vater überlegt nun, diesen Wunsch irgendwann für seinen Sohn Wirklichkeit werden zu lassen. Dies könnte eine letzte Möglichkeit sein, das Andenken an einen Jungen zu bewahren, der viel zu früh gehen musste. Durch die Fortsetzung seines Traues ehrt die Familie sein Erbe auf eine nachhaltige Weise. Die Gemeinschaft im Sport zeigt nun ihre Solidarität mit der trauernden Familie.