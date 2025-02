Tod vor Offenburger Kino: Polizei sucht nach mutmaßlichem Täter

Eine Frau wurde Dienstagabend in Offenburg vor einem Kino ermordet. Die Polizei hat eine Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeugen.

Dienstag, 11.02.2025, 22:17 Uhr: Eine tragische Gewalttat überschattet den Abend in Offenburg . Eine Frau wurde am Dienstagabend vor einem Kino in der Stadt ermordet. Laut Polizeiangaben wurde die Leiche der Frau gegen 19.15 Uhr von einer Zeugin auf einem Weg zwischen Hauptstraße und der Unionrampe entdeckt. Die Zeugin bemerkte, dass die Frau blutüberströmt war und sofort den Notruf absetzte.

Trotz der sofortigen Hilfe von Polizisten und Rettungskräften konnte das Leben der jungen Frau nicht gerettet werden. Sie erlag ihren Verletzungen kurz darauf. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und vermuten, dass die Frau Opfermassiver Gewalteinwirkung wurde. Die Polizei Offenburg hat eine Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Spurenlage wird von Kriminaltechnikern untersucht, die auch eine Drohne für die Überwachung des Einsatzgeländes einsetzen. Die Polizei Offenburg hat bisher keine Angaben zum Alter der Frau, zur Tatwaffe oder zur Art der Verletzungen gemacht. Auch über den Täter sind keine näheren Details bekannt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar und die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Zeugen des tragischen Vorfalls vorhanden sind und bittet diese dringend, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 bei der Polizei zu melden.





