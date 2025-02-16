Todd Haynes: Berlinale'nin Yeni Jüri Başkanı

Hollywood'un sevilen yönetmeni Todd Haynes, Berlinale'nin yeni başkanı Tricia Tuttle'ın ilk jüri başkanı olarak seçildi. Haynes'in sinema kariyeri, özellikle Berlinale ile yakından ilişkilidir. Haynes, filmlerinde kadın karakterleri ve toplumsal dışlanmışlıkları öne çıkararak, Haynes, Amerika'nın geleceği hakkında endişelerini dile getirmekten çekinmiyor.

Todd Haynes , Hollywood 'un yıldızlarıyla sık sık iş birliği yapan bir yönetmen, Berlinale 'nin yeni başkanı Tricia Tuttle'ın ilk jüri başkanı olarak atanmıştır. Bu bir zafer niteliğindedir çünkü ABD doğumlu yönetmen, sinema dünyasının en önemli isimlerinden biridir. Todd Haynes , 2025 Berlinale Jüri si'nin başkanıdır. Vivian Perkovic, bağımsız yönetmenle - Trump döneminde queer sinema hakkında da - bir exklusif röportaj yapmıştır.

Haynes'in filmleri sıklıkla Cannes ve Venedik film festivallerinin yarışmalarında yer almıştır ancak sinema kariyeri, Berlinale ile özellikle yakından bağlantılıdır. 1991'de uzun metrajlı ilk filmi 'Poison' ile burada prestijli Teddy Ödülü'nü, yani en iyi queer film ödülünü almıştır. Haynes'in Berlinale ile kişisel bir bağa sahip olduğunu söyleyebiliriz. 1983 yılında 22 yaşında bir öğrenci olarak Batı Berlin'e gelerek, sadece resim sanatı ve filmlerden tanıdığı bu şehri yaşayıp keşfetmek istemiştir. 22 yaşındaki Kaliforniyalı, bugün ÜDK olarak bilinen Hochschule der Künste'ye başvuruda bulunmuş ancak kabul edilmemiştir. Berlin'de dört ay kaldı, Almanca öğrendi ve Batı Berlin'in eşsiz atmosferini coşkuyla özümsedi. Onun için o dönemde, Doğu ile Batı'nın arasında kalan, özgürlüğün adası gibiydi. Haynes'in filmleri, toplumsal sorumluluk ve sanatsal risk alma arzusunu birleştirir. Hem politik hem de kişisel bir bakış açısı sunarlar. Çoğunlukla, filmlerinde başarılı ehirlilerle yaşayan, ancak toplumun beklentileri ve evliliklerinin getirdiği sınırlar içinde sıkışmış ev kadınlarına odaklanır. Haynes, genellikle 1950'lerin Georgia'sında geçen melodram 'Dem Himmel so fern' (2002) gibi filmlerde, Bu tür kadın karakterler, Haynes'in filmlerinde sıklıkla işlenen, günümüzde de güncelliğini koruyan konulara odaklanmıştır. Bunun yanında, sinema tarihinin en ikonik aşk hikayelerinden biri olan 'Carol' filmi, yasa dışı bir lezbiyen ilişkisini konu alır ve 1950'lerin Amerika'sında yaşanan sosyal baskıları ele alır. Haynes ayrıca 'Wonderstruck' gibi gençlik kitaplarını filmleştiren filmler de yapmıştır. Bu filmler 1920'ler ve 1970'ler arasında yer alan, özellikle Amerikan kırsalında geçen hikayeleri ele alır.Haynes, özellikle son filmleriyle Amerika'nın geleceği hakkında endişelerini dile getiriyor. Bir röportajında, Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte Amerikan toplumunun 'trajik bir şekilde geriye doğru gittiğini' belirtti. Haynes, feminizm, vatandaş hakları, eşcinsel topluluk ve trans bireyler için yapılan mücadelelere rağmen, bu gerilemenin çok üzücü olduğunu dile getirdi. Haynes, Hollywood'un en iyi aktrisleri olan Cate Blanchett, Natalie Portman ve Julianne Moore gibi yıldızlarla çalışıyor. Moore, Haynes için en büyük aktrislerden biri ve 30 yıldır birlikte çalışıyorlar. Haynes, Moore'un rolleri anlaması ve karakterlerini asla tamamen ortaya koymamasıyla ilgili yeteneği konusunda hayranlık duyuyor. Bu da izleyiciye rolleri kendi yorumlarıyla doldurmaları için bir fırsat sunuyor. Haynes'in filmleri, toplumun dışındaki insanları ışıltıya kavuşturur ve onun için hala kadınlar bu grubun önemli bir parçasıdır. Haynes, toplumsal dışlanmışlıkları ışık altında tutar. Filmleri, Hollywood'un büyüleyici dünyasıyla ve bağımsız yapımcı olarak yaşadığı zorluklarla, Haynes, her zaman Hollywood'un baskıcı etkisinden uzak durmayı tercih etmiş ve bağımsız yapımcı olarak kendi filmlerini yaratmaya devam etmiştir.





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