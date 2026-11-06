Todesdrohung gegen irakischen Nationalspieler Montader Madjed nach Absage

Ein Funktionär des irakischen Clubs Al-Shorta droht dem Nationalspieler Montader Madjed öffentlich mit der Hinrichtung, nachdem dieser Länderspiele abgesagt hat. Der Verband verurteilt die Drohung scharf.

Eine schockierende Entwicklung ereignete sich im Umfeld der irakischen Fußball nationalmannschaft, nachdem Nationalspieler Montader Madjed die anstehenden Länderspiele abgesagt hatte. Die Reaktion eines Funktionärs geht weit über die übliche sportliche Kritik hinaus und hat zu einem schweren diplomatischen und rechtlichen Konflikt geführt.

Al-Rubaie droht mit Hinrichtung

Adi al-Rubaie, ein Vorstandsmitglied des irakischen Erstligisten Al-Shorta, äußerte sich in einer Fernsehsendung beim Sender Dijlah extrem drohend gegenüber dem 21-jährigen Offensivspieler. Al-Rubaie verkündete ohne Umschweife, dass er jeden hinrichten lasse, der den Namen seines Landes nicht respektiere. Als er in der Sendung auf die Frage angesprochen wurde, ob diese Forderung nicht als zu heftig oder übertrieben empfunden werden könnte, widersprach er entschieden und erklärte mit kalter Stimme, dass ihre Aussage absolut angemessen sei und nicht überzogen wirke.

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Die Todesdrohung stieß in der Fußballszene und bei den Verantwortlichen auf ungläubiges Entsetzen. Der irakische Fußballverband reagierte äußerst scharf auf die Äußerungen des Funktionärs. Der Sprecher des Verbandes, Ahmed Al-Falluji, verurteilte die Worte al-Rubaias als abscheulich und menschenunwürdig. Er betonte, dass es sich bei solchen Drohungen nicht um akzeptable Meinungsäußerungen im Sport handelt, sondern um strafbare Handlungen.

Der Verband kündigte an, dass gegen die Person, die diese Drohung ausgelöst hat, unverzüglich rechtliche Schritte eingeleitet werden müssen, um die Ehre des Landes und die Sicherheit der Spieler zu wahren. Der Vorfall wirft ein dunkles Licht auf die Atmosphäre rund um die Nationalelf und die Behandlung von Spielern, die nicht im Sinne der Vereinsführungen oder Funktionäre entscheiden.

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Madjed steht im Mittelpunkt

Montader Madjed, der bei der schwedischen Erstligisten Hammarby IF unter Vertrag steht und sowohl die schwedische als auch die irakische Staatsbürgerschaft besitzt, steht nun im Mittelpunkt dieser Kontroverse. Im Jahr 2023 entschied sich der talentierte Stürmer, nach seinen Einsätzen für die schwedischen Jugendnationalmannschaften, für die Auswahl des Iraks zu spielen. Doch das Verhältnis zwischen dem Spieler und der irakischen Nationalmannschaft war bereits seit längerer Zeit angespannt.

Anfang des Jahres sorgte ein viral gehendes Video für erheblichen Ärger, in dem Bekannte des Stürmers offen über die irakische Nationalmannschaft spotteten. Madjed räumte daraufhin Fehler ein, wurde jedoch für eine Zeit lang nicht für die Nationalelf berücksichtigt. Obwohl sich das Verhältnis zwischen Trainer Graham Arnold und dem Spieler zuletzt scheinbar verbessert hatte und Madjed nominiert wurde, sagte er die Teilnahme überraschend ab.

Die genauen Beweggründe dafür sind unbekannt geblieben, und auch zu den Konsequenzen für seine internationale Karriere sowie zur aktuellen politischen Lage bleibt Schweigen sowohl vom Spieler als auch von seinem Verein.